Brauhausberg

Bahnt sich ein neuer Architekturstreit in Potsdam an? Es geht um den Turm des ehemaligen Landtags auf dem Brauhausberg, eine Potsdamer Landmarke. In einem Jahr soll die Sanierung des gesamten Gebäudes und der Umbau zu einer Wohnanlage mit mehr als 250 Wohnungen beginnen. Dann wird auch der 50 Meter hohe Turm saniert, doch nur sein Gebäudeteil auf der von der Stadt abgewandten Hofseite soll teilweise historisch nachgebaut werden – zu wenig für die Kritiker.

Bauausschussvorsitzender fordert Vollrekonstruktion des Turms

„Die Sanus plant die Teilwiederherstellung des alten Turms“, bestätigt Jan Holstein, Geschäftsführer der Sanus Projektentwicklung, auf Anfrage der MAZ. „Aktuell befinden wir uns in den Abstimmungen mit den Verwaltungen zum Projekt. Die Entwicklung des Turms ist Teil dieser Abstimmungen“, so Holstein. Seine Pläne sehen die Aufstockung des Turms auf dessen Rückseite um zwei Geschosse nach historischem Vorbild vor. Die Planungen dazu sind zwar noch nicht abgeschlossen, eine Zeichnung vermittelt aber einen ersten Eindruck.

Das Reichsarchiv vor 1935 auf dem Brauhausberg. Foto: Potsdam-Museum Quelle: Potsdam-Museum

Für den CDU-Stadtverordneten und Vorsitzenden des Bauausschusses Wieland Niekisch geht diese Teilrekonstrukion nicht weit genug. Er fordert die Stadtverwaltung auf, die Gelegenheit der Sanierung zu nutzen und den gesamten Turm wieder in der Form von 1902 „im schottischen Cottagestil“ herstellen zu lassen. „Kann die Landeshauptstadt bei dem jetzt bevorstehenden Um-, Ausbau und der grundständigen Sanierung wie Neunutzung des Baus samt Turm darauf dringen, eine der Kronen der Stadt wieder in dem angestammten Cottagestil zu erreichten und damit die ,Verschandelung‘ der NS-Zeit zurückzubauen?“, fragt Niekisch in einer bislang unbeantworteten Kleinen Anfrage. Er will zudem wissen, welche denkmalrechtliche Handhabe die Stadt dazu hätte.

Wieland Niekisch (CDU) Bauausschussvorsitzender in Potsdam. Quelle: CDU

Für Niekisch hat der Turm in seiner heutigen Fassung die „Anmutung einer NS-Ordenburg“, schreibt er. Die Abstockung, die zwischen 1935 und 1937 durch den nationalsozialistischen Potsdamer Oberbürgermeister Hans Friedrichs zur „Entschandelung“ des Stadtbilds vorangetrieben worden war, kostete den Turm seine bis auf 64 Meter Höhe aufragende Fachwerkhaube. Übrig blieb ein weitaus schlichterer und nur rund 50 Meter hoher Turm mit Zeltdach. Der damalige Umbau war laut Niekisch für das Gebäude „ästhetisch sicher nicht zu seinem Vorteil.“

Der Turm vom Innenhof aus gesehen im heutigen Zustand. Quelle: Peter Degener

Sanus-Chef Jan Holstein lehnt die von Niekisch gewünschte Vollrekonstruktion allerdings ab, wie er der MAZ erklärte: „Die Planung sieht den Turm nicht in historischer Form vor. Wir wollen nicht rekonstruieren, sondern neu interpretieren anstelle das Alte eins zu eins nachzubauen.“ Er versichert zugleich: „Wir sind uns der historischen Bedeutung unseres Vorhabens absolut bewusst und werden daher den ehemaligen Kreml bewusst und achtsam umwandeln.“

Der Entwurf von Sanus sieht vor, dass auf der Rückseite zwei im Krieg zerstörte Geschosse wiederhergestellt werden. Quelle: Sanus AG

Der „ Kreml“ – diesen Spitznamen erhielt das Gebäude in der DDR-Zeit, als es als Bezirksleitung der Sozialistischen Einheitspartei SED diente. Dort wurden analog zum Moskauer Kreml die maßgeblichen Entscheidungen für Potsdam und die umliegenden Kreise getroffen. Bis heute erinnert eine verblichene Malerei unterhalb des daran – sie zeigt das SED-Emblem mit einem heute rot übertünchten Händedruck.

Bewegte Geschichte seit 1902

Doch die Geschichte des Gebäudes ist noch weitaus bewegter. Errichtet wurde das Gebäude zwischen 1899 und 1902 als Reichskriegsschule durch Franz Schwechten, der auch die Gedächtniskirche in Berlin baute. Nachdem solche Kriegsschulen durch den Versailler Vertrag 1919 in Deutschland verboten wurden, zog das Reichs- und Heeresarchiv auf den Brauhausberg. Dessen Erweiterung und Umbau ab 1935 nutzte der NS-Oberbürgermeister Hans Friedrichs zum Umbau in die heutige Form. Dabei setzte er die Abstockung des Turms gegen zahlreiche Widerstände und trotz hoher Kosten beim Reichsfinanzministerium durch. In den Bauakten der Stadt wird er mit den Worten zitiert, dass dieser „außerordentlich unruhige Turm“ seinem Empfinden nach „im unerfreulichsten Gegensatz zu den historischen Turm- und Kuppelsilhouetten der Altstadt Potsdams“ stünde.

Im Zweiten Weltkrieg wurde das Haus schwer beschädigt und ab 1947 wieder aufgebaut. Es diente zunächst der sowjetischen Militäradministration, anschließend der Finanzverwaltung des Landes, bevor 1949 die SED einzog. Von 1991 bis 2014 diente das Haus als Landtag und von 2015 bis 2018 als Gemeinschaftsunterkunft für zeitweilig über 400 Geflüchtete.

Die Fassade zur Stadt steht unter Denkmalschutz, weshalb es unwahrscheinlich ist, dass die Stadt den Eigentümer bei der Sanierung zur Rekonstruktion des Cottage-Turms zwingen kann. Die Sanus verhandelt stattdessen um andere Aspekte des Projekts mit der Stadt, etwa die notwendige Erschließungsstraße. Voraussichtlich Anfang 2021 sollen diese Abstimmungen abgeschlossen sein.

Simulation für Neubau am alten Landtag in Potsdam auf dem Brauhausberg. Quelle: Bruno Fioretti Marquez

Im vierten Quartal 2021 ist der geplante Baubeginn. Im Hauptgebäude entstehen laut Jan Holstein etwa 70 bis zu 300 Quadratmeter große Wohnungen. Der ab 1935 errichtete Ostflügel wird zu einem Boardinghaus mit rund 125 Apartments umgebaut. Auf dem Hof entsteht zudem ein L-förmiger Neubau mit weiteren 66 Wohnungen. 2024 soll die gesamte Anlage fertiggestellt sein.

Von Peter Degener