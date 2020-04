Klappt auch mit Kontaktverbot: Osterferienprogramm vom Treffpunkt Freizeit

Berliner Vorstadt

Besondere Zeiten erfordern besondere Ferienprogramme. Frei nach diesem Motto hat das Potsdamer Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus Treffpunkt Freizeit ein Corona-resistentes Freizeitangebot für die Osterferien gestrickt, an dem Kinder und Jugendliche auch von zu Hause aus teilnehmen können.

„Wir haben schon eine ganze Reihe Anmeldungen“, erzählt Uwe Rühling, der pädagogische Leiter der Einrichtung. „Vor allem der Familienparkour wird sehr gut angenommen.“ Wer die Anlage auf der Seeseite des Geländes nutzen will, muss sich allerdings an neue Regeln halten: Auf dem Platz darf nur alleine oder mit Menschen getobt werden, die im selben Haushalt leben. Und wenn man sich ausgetobt hat, sollte man die Anlage schnellstmöglich wieder verlassen.

Online-Angebote für Kinder und Jugendliche

Für den größten Teil des Ferienprogramms macht sich das Familienzentrum das Internet zunutze. So gibt es zum Beispiel Yoga-Onlinekurse für Kinder, in denen die Übungen im Videochat vorgemacht werden. Auch einen kostenlosen Filmworkshop zum Thema „Erzähl deine Geschichte“ bietet das Familienzentrum online an. Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren können sich dabei in digitalen Erzählformaten ausprobieren und unter Anleitung ihren ersten eigenen Kurzfilm, ein Hörbuch oder Musik produzieren.

Für Uwe Rühling sind es die ersten Osterferien, in denen gähnende Leere im Treffpunkt Freizeit herrscht. Maximal zwei Mitarbeiter sind gleichzeitig im Haus, um Anrufe bei den Corona-Hotlines für Nachbarschaftshilfe und Familiensorgen entgegen zu nehmen oder um Online-Kurse vorzubereiten.

Gemeinsam Masken nähen

Voller wird es höchstens in der Nähwerkstatt, momentan eher ein Angebot für die Erwachsenen: Darin nähen Freiwillige Atemschutzmasken, die sie dann zum Beispiel an Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen verteilen. „Wir wollen vor allem kleinere Einrichtungen bedienen“, erklärt Uwe Rühling.

Bisher seien in der Nähwerkstatt rund 200 Masken entstanden. „Für eine Maske braucht man etwa eine halbe Stunde, da kommt wirklich eine Menge Arbeitszeit zusammen“, so Rühling. Großlieferungen könne das Familienzentrum nicht bewältigen. „Wenn zum Beispiel das Klinikum 5000 Masken bräuchte, wäre das, was wir hier machen, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.“ Trotzdem wolle man einen Beitrag leisten.

Zusicherung von allen Seiten

Um die Zukunft der eigenen Einrichtung macht sich Uwe Rühling zum jetzigen Zeitpunkt keine großen Sorgen. Erst kürzlich habe der Bund Mittel bereitgestellt, um den ehrenamtlichen Mitarbeitern eine Aufwandsentschädigung zahlen zu können. Auch die Kommunikation mit der Stadt laufe gut. „Wir bekommen von allen Seiten die Zusicherung: ’Macht euch keine Sorgen’“, so Rühling. Andererseits stehe die Einrichtung gerade zurecht nicht ganz oben auf der Prioritätenliste der Landeshauptstadt.

Am wichtigsten sei es gerade, den Kindern und Jugendlichen auch in der Krise tolle Ferien zu ermöglichen. Wie es danach weitergeht, müsse man sehen.

Von Hannah Rüdiger