Altershirndruck: Neues Leben dank richtiger Therapie

Um die Jahrtausendwende herum merkte Heinz Weber*, dass irgendetwas mit ihm nicht stimmte. Seine Hände begannen zu zittern. Vor allem dann, wenn er aufgeregt war. Das Gehen fiel ihm schwer. „Diese Auffälligkeiten traten nicht zu einem bestimmten Stichtag auf“, erinnert sich seine Frau, Kirsten Weber. Es wurde schleichend schlimmer.

Erster Verdacht: Parkinson

Damals war Heinz Weber Mitte 50. Ein Manager im aktiven Berufsleben. „Voller Kraft“, wie der heute 74-jährige Hamburger sagt. An vier Tagen in der Woche war er mit dem Flugzeug unterwegs zu Geschäftskunden. Übersee-Flüge inklusive. Krankheit war da nicht eingeplant. Der Check beim Arzt ergab einen ersten Verdacht: Parkinson. Weitere medizinische Checks bestätigten die Diagnose, wie das Ehepaar berichtet. Schüttellähmung. Das war ein Schlag in die Magengrube.

Medikamente schlecht vertragen

13 Jahre lange wurde Heinz Weber auf Parkinson behandelt. „Ich hatte große Probleme mit den Medikamenten“, erzählt er. Er schwitzte stark. Und dann ständig dieser Brechreiz. Wenn er einen Flug buchte, achtete er darauf, weit vorn zu sitzen, um als einer der Ersten aus dem Flieger rauszukommen. Denn er musste sich immer wieder übergeben.

Es ging gesundheitlich weiter bergab

Erst ein schwerer Schicksalsschlag – Heinz Weber musste einen seiner Söhne zu Grabe tragen – sorgte für die Wende. Sein Gang wurde noch schlechter. Auch seine Orientierung ließ nach, er war häufig verwirrt. Das ließ einen Mediziner in seiner Familie etwas genauer hinschauen: „Du Heinz, ich habe ein Foto von dir gesehen. Es sieht so aus, als ob du viel Gehirnwasser im Kopf hast. Lass das mal überprüfen.“

Neue Diagnose : Zu viel Gehirnwasser im Kopf

Zu viel Gehirnwasser im Kopf – damit ist ein Hydrozephalus gemeint, im Volksmund auch Wasserkopf genannt. Die meisten verbinden damit Fotos von Kindern mit übergroßen Köpfen. Aber auch ältere Menschen können Probleme mit dem Hirndruck bekommen. Sie erkranken an Altershirndruck, dem sogenannten Normaldruckhydrozephalus (NPH). Das Besondere dieser Erkrankung: Die Patienten haben tagsüber meist einen normalen Hirndruck. Erst in der Nacht erreicht der Druck seine Spitzen und schädigt allmählich das Gehirn.

Dreier-Symptomatik bei Hirndruck

Beobachtbar sind dann vor allem drei Symptome: ein schlurfender Gang mit kleinen Schritten, demenzielle Erscheinungen und ein „fordernder Harndrang“. Das heißt, „die Kontrolle der Blasenfunktion ist gestört“, erläutert Uwe Träger, Chefarzt der Neurochirurgie am Klinikum Ernst von Bergmann in Potsdam. Diese Dreier-Symptomatik müssten die behandelnden Ärzte im Zusammenhang sehen, um zur richtigen Diagnose zu kommen. Aber viele Patienten würden schnell in einer Sparte landen – je nachdem, welchen Spezialisten sie zuerst aufsuchen, weil eines der Symptome besonders auffällig ist. Uwe Träger verweist auf Studien, nach denen nur etwa zehn bis 20 Prozent der Patienten, die an NPH leiden, auch wirklich als solche diagnostiziert sind. Die anderen wissen gar nicht, dass sie diese Krankheit haben und behandelt werden können.

Überschüssiges Hirnwasser kann abgeleitet werden

Die Therapie sieht meist so aus: Im Körper des Patienten wird ein Shuntsystem implantiert, das überschüssiges Hirnwasser aus dem Kopf in eine andere Körperhöhle, zumeist den Bauchraum, ableitet, wie Michaela Funk-Neubarth von der Christoph Miethke GmbH & Co. KG in Potsdam erklärt. Das Unternehmen entwickelt und produziert Ventile, Katheter und weiteres Zubehör für diese Ableitungssysteme. Seit etwa acht Jahren engagiert sich das Potsdamer Unternehmen speziell dafür, das Wissen um die Diagnose Altershirndruck auf Kongressen und Tagungen zu verbreiten.

Verschiedene Verfahren zur Diagnose

Aufschluss über die Krankheit bringen bildgebende Verfahren wie CT oder MRT. „Auf den Aufnahmen sind die erweiterten Hirnkammern gut zu erkennen“, sagt Neurochirurg Uwe Träger. Der Spezialist kann dann die Diagnose mit einem „ Spinal Tap Test“ bestätigen. Dabei werden über den Spinalkanal beim Patienten 30 bis 40 ml Hirnwasser abgelassen. Das mindert den Druck und sorgt bei Betroffenen binnen kürzester Zeit für eine Besserung.

Heinz Weber konnte schon drei Stunden nach diesem kleinen Eingriff aufstehen und mit seiner Frau in den Park gehen. „Das war wie eine Auferstehung!“, ist Kirsten Weber noch heute begeistert. Ihr Mann, der eigentlich in den Rollstuhl sollte, konnte plötzlich eine halbe Stunde lang mit ihr durch den Park laufen. Laufen und nicht schlurfen! Schnell entschied sich Heinz Weber dafür, ein Ableitungssystem für das überschüssige Hirnwasser – einen sogenannten Shunt – in seinen Körper implantieren zu lassen. Die OP wurde in einer Hamburger Klinik vorgenommen. Implantiert wurde ein Produkt der Firma Miethke.

Für Heinz Weber begann nach OPs, Einstellungen des Systems und Reha ein neues Leben. „Unser Leben lief plötzlich wie 13 Jahre zuvor“, erklärt Kirsten Weber. „Es geht uns gut. Wir kommen gerade vom gemeinsamen Golfspiel.“

* Name von der Redaktion geändert

Von Ute Sommer