Die vom Landesamt für Denkmalpflege angekündigte Prüfung des Mercure-Hotels als Baudenkmal hat in Potsdam eine kontroverse Diskussion ausgelöst. Der frühere Potsdamer Stadtkonservator Andreas Kalesse erklärte am Freitag gegenüber MAZ, er habe vor einigen Jahren den damals für Potsdam zuständigen Inventarisator des Landesamtes auf das Terrassenrestaurant „ Minsk“ und die Schwimmhalle am Brauhausberg aufmerksam gemacht. Dieser habe jedoch bei diesen aus der DDR-Zeit stammenden Gebäuden „ebenso wenig wie beim Interhotel“ einen Denkmalwert erkennen können.

„Innen ist alles umgestaltet“

Wie berichtet, hatte das Landesamt die Prüfung des Ende der 1960er Jahre errichteten Hotelhochhauses im Zusammenhang mit einer landesweit verstärkten Fokussierung auf Objekte angekündigt, die vor der Wiedervereinigung errichtet wurden. Kalesse macht beim „Mercure“ allerdings geltend, dass von der Originalsubstanz seines Wissens nur noch wenig erhalten sei: Die Gebäudehülle sei „vollständig überarbeitet“ worden, der Schriftzug „Interhotel“ nicht mehr vorhanden: „Innen ist alles umgestaltet und im unmittelbaren Umfeld ist so manches verändert worden. Ob die ursprünglichen Kunstwerke im Innern noch vorhanden sind, vermag ich nicht zu beurteilen“, so der Denkmalpfleger.

Mercure wurde schon einmal geprüft

Café-Bellevue-Bar des damaligen Interhotels mit dem 2002 demontierten Wandmosaik „Luft, Wasser, Ströme“ von Wolfgang Wegener. Quelle: Potsdam-Information

„Außer der Gebäudehöhe und der Stahlbetonkonstruktion und sicherlich noch weiteren Einzelheiten haben wir hier keine originalen Substanzen mehr vor uns, die das Gebäude einst charakterisierten.“ Das Haus als „spezifischer DDR-Bau“ sei „nicht mehr erkennbar“, so Kalesse: „Eine Betongrundkonstruktion ist aber allein nicht schutzwürdig, es sei denn, es wäre eine einmalige Konstruktionsform, die nur noch hier existiert und seinerzeit innovativ gewesen ist. Was soll also das Ganze?“

Die Sprecherin der Landesbehörde, Julia Lennemann, bestätigte am Freitag auf Nachfrage, dass das Mercure bereits einmal mit negativem Ergebnis von ihrer Behörde geprüft wurde: „Das Mercure-Hotel wurde vor rund zehn Jahren vom BLDAM geprüft und nicht als Denkmal eingeschätzt. Generell können aber neue Erkenntnisse und Aspekte sowie ein größerer zeitlicher Abstand durchaus zu erneuten Prüfungen des Denkmalwertes führen, wobei diese Verfahren ergebnisoffen sind. Wir schauen hier im Rahmen einer landesweiten Erfassung und unter Anlegung landesweiter Maßstäbe auf die ehemalige Bezirkshauptstadt Potsdam.“

Komplett saniert, komplett entkernt

Massive Kritik äußert auch der Babelsberger Kunstmaler Olaf Thiede. Das Gebäude sei in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre „komplett saniert, das heißt, komplett entkernt“ worden: „Bis auf das inzwischen auch verschwundene Mosaik der Panorama-Etage ist also nichts mehr original. Was hier jetzt im Lustgarten steht, ist nur eine tote Hülle und zudem bekanntermaßen störend für das Gesamt-Ensemble der Innenstadt-Komposition“, so der Künstler, der der Initiative Mitteschön nahesteht, am Freitag in einem Schreiben an die MAZ: „Der Block des Mercure ist kein Denkmal, sondern nur Gewohnheit“, und der frühere Direktor des Hauses „hätte sein Hotel lieber im Schloss gesehen“, das nach dem Wiederaufbau Brandenburgs Landesparlament beherbergt.

Substanzverlust als K.o.-Kriterium

Wie berichtet, ist der Anteil erhaltener Originalsubstanz ein wesentliches Kriterium bei der Prüfung eines Objektes auf Denkmalwürdigkeit. Die für Potsdam beim Landesamt zuständige Denkmalpflegerin Christine Onnen nannte den Verlust an originaler Substanz als wesentlichen Grund dafür, dass das in den 1970er Jahren errichtete frühere Terrassenrestarant „ Minsk“ am Brauhausberg auch nach mehrmaliger Prüfung nicht auf die Denkmalliste kam. Allerdings könnten „auch Gebäude erhalten werden, die nicht denkmalgeschützt sind“, so die Denkmalpflegerin.

Prüfung birgt Brisanz

Eine Prüfung des Mercure birgt Brisanz, weil der Abriss des Baus mit einem 2016 von den Stadtverordneten bestätigten Lustgarten-Masterplan festgeschrieben ist. Das Hochhaus soll einer „Wiese des Volkes“ weichen, allerdings hat die Stadt auf absehbare Zeit keinen Zugriff auf das Gebäude und das Grundstück. Im Jahr darauf scheiterte ein mit 14.700 Unterschriften zunächst erfolgreiches Bürgerbegehren gegen den Abriss des Mercure, des Wohnblocks am Staudenhof und dem 2018 abgetragenen Gebäude der Fachhochschule am Verwaltungsgericht.

Online wird munter dafür und dagegen polemisiert. „Dieses Hotel ist einfach nur ein Schandfleck in dieser schönen Stadt“, schreibt Toni Marder auf Facebook als Kommentar zum Beitrag der MAZ „ Denkmalschutz statt Abriss?“ Erwin Rotzekowsky kontert: „Toni Marder, sowas können nur Leute von sich geben, die nicht aus Potsdam kommen.“

Streit um Preußisch-Disneyland

Während Frank Bobzin empfiehlt: „Alternativ könnte man da ja etwas Schönes hinbauen, vorzugsweise mit historisch-preußischem Bezug“, kontert Fabian Fehse ironisch: „Auf jeden Fall! Mehr Preußisch-Dinsneyland, bitte!“ Torsten Pietsch fordert: „Stehen lassen.“ Henryk Goetz schimpft: „Hässlich wie die Nacht.“ Marion Pohle bringt den Dreisatz: „Umbauen, Sanieren –Studentenwohnheim.“ Martin Keil schließlich schreibt: „Für mich ist es ein Wahrzeichen von Potsdam, wie das Schloss Sanssouci.“

In der Facebook-Gruppe „Debatten zur Gestaltung der Potsdamer Innenstadt“ schreibt Wolf Rackebrandt zur Denkmal-Frage: „Genau. Und demnächst dann auch die IHK, die Bahnhofspassagen, der Hellweg-Baumarkt.“ Während „Elfie Stadtrand“ bemerkt: „Ich hinterlasse wirklich sehr selten Lach-Smileys, aber angesichts der Vorgeschichte der letzten fünf Jahre bleibt einem ja nur noch hysterisches Kichern übrig.“ Arno Gorgels erläutert: „Zu der meist hässlichen Architekturgestaltung gehören durchgehende Fensterbänder“ – ein Charakteristikum der Mercure-Fassade. Elisabeth Karth schreibt: „Ach du meine Güte...“.

Mercure mit Schloss-Fassade?

Ironie dominiert auch einen Streit in der Gruppe „Du bist in Potsdam aufgewachsen“, ausgelöst von der Fotografin Anna Front mit dem Statement: „Für mich gehört das Mercure zu Potsdam. Punkt!“ Marcus Salameh kommentiert: „Stimmt, hat Friedrich der Große bauen lassen. Ironie off ...“. Katja Nobst hingegen unterstützt Frau Front: „Für mich ebenfalls. Es gehört zur Skyline.“ Andreas Herrmann schimpft: „Ulbrichts Rache solle also bleiben?“, während Jens Weimann einstreut: „Das einzige was mich stört, ist die Fassade. Warum nicht so wie das Stadtschloss gestalten?“

Von Volker Oelschläger