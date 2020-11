Innenstadt

Das einstige Hotel-Restaurant „ Obelisk“ an der Schopenhauerstraße 27 soll unter dem Namen „Fidelio“ zu einer der teuersten Wohnanlagen der Landeshauptstadt ausgebaut werden. In einer Online-Projektpräsentation wird unter anderem mit der Animation einer Dachterrasse mit Blick auf den unmittelbar angrenzenden Schlosspark und den Turm der Friedenskirche Sanssouci geworben.

„Atemberaubendes Penthouse“

Die Preise für die zwei bis fünf Zimmer großen Wohnungen mit 60 bis 316 Quadratmeter Fläche liegen zwischen 5900 und 11.500 Euro pro Quadratmeter. Kostspieligstes Angebot ist ein laut Katalog „atemberaubendes Penthouse mit eigenem Zugang und Aufzug“ mit vier Zimmern für 3,25 Millionen Euro. Die Bauarbeiten am Seitenflügel haben bereits begonnen. 2022 soll die Wohnanlage fertig gestellt sein.

Älteren Potsdamern ist die Schopenhauerstraße 27, früher Hohenzollernstraße, vor allem als Ort der Kultur bekannt. 1918 wurde im Seitenflügel des Hotels vom damaligen Kinomogul Fritz Staar ein Lichtspielhaus mit 300 Zuschauerplätzen eröffnet, das mehr als ein halbes Jahrhundert in Betrieb bleiben sollte.

Regenschirme an der Decke

In dem von der Potsdamer Historikerin Jeanette Toussaint recherchierten Buch „Komm mit ins Kino! Die Geschichte der Potsdamer Lichtspieltheater“ gibt es eine auf den Juni 1939 datierte Aufnahme vom Eingang mit Werbung für den US-amerikanischen Western „Über die Grenze entkommen“. Die Geschichte der „Obelisk-Lichtspiele“ endete 1978.

Kabarettisten Anfang der 1990er Jahre in der Schopenhauerstraße. Quelle: Christel Köster

Noch im selben Jahr eröffnete dort das Kabarett „ Obelisk“, Potsdams erste professionelle Satirebühne. Zu den Besonderheiten der Bühne zählten die Regenschirme an der Decke des Saals und das „Café Klatsch“ im Obergeschoss des Anbaus, das in der Woche Studentenclub der Pädagogischen Hochschule „ Karl Liebknecht“ und am Wochenende Spielstätte für die Nachtprogramme des Kabaretts war.

1997 zog das Satiretheater in eine neue Spielstätte in der Charlottenstraße 31 um. Ihren Namen nahmen sie mit. Der Saal wurde ab 2004 mit Eröffnung der Discothek „Nachtleben“ erneut zur bekannten Adresse. 2013 schließlich folgte die „Mohito“-Eventlocation, für die noch heute mit einem Schild über dem Eingang geworben wird.

Die Heimkehr des Galeristen

Zur Reminiszenz an frühere Zeiten wurde die Eröffnung der Sperl-Galerie im Richtung Luisenplatz gelegenen Parterre des Hauses. Der Künstler und Galerist Rainer Sperl war als Gründungsmitglied des Kabaretts „ Obelisk“ ab 1978 unter anderem für das Bühnenbild, die Programmhefte und die Kostüme zuständig. Von ihm stammten die Regenschirme unter der Decke des Saals und die Hofgestaltung.

Ursula und Rainer Sperl Ende 2017 in ihren neuen Räumen. Quelle: Friedrich Bungert

1991 hatten Ursula und Rainer Sperl in der Mittelstraße 30 die erste legale Privatgalerie der Landeshauptstadt eröffnet. Nach Zwischenspielen etwa ab 2009 in den Räumen der früheren Humboldt-Buchhandlung im Parterre der Stadt- und Landesbibliothek und ab 2013 im Schaufenster-Parterre der später abgerissenen Fachhochschule am Alten Markt kehrten sie im November 2017 mit einer Gruppenausstellung „Vorspiel“ in die Schopenhauerstraße 27 zurück.

Auch aktuell wird eine Gruppenausstellung von Künstlern der Galerie zum Jahresausklang präsentiert. Sie könnten einen Teil ihrer Räume auch nach der Sanierung behalten, sagte Rainer Sperl am Dienstag zur MAZ: „Wir sind die Glücklichen, wir können bleiben.“ Wermutstropfen. Ihnen bleiben nur die Räume zur Straße. Der hintere Teil der Galerie fällt weg.

„Nachfolgeprojekt“ für Tummeley-Orangerie

Insgesamt sollen auf dem Grundstück 19 Eigentumswohnungen teils im sanierten Altbau, teils im Neubau entstehen. Der einstige Kino-, Kabarett- und Tanzsaal werde erhalten, sagt Mieter Sperl. Eine Anfrage der MAZ bei der Vermarktungsgesellschaft zum Projekt blieb bisher unbeantwortet.

Beworben wird „Fidelio – Leben am Schlosspark Sanssouci“ im Internet unter anderem als „Nachfolgeprojekt“ für die „Orangerie am Tiefen See“. Der Orangerie-Neubau an der Berliner Straße ist der erste Teilabschnitt der ebenfalls sehr prominenten Sanierungsbaustelle Villa Tummeley, der im Dezember fertiggestellt werden soll ( MAZ berichtete).

Investorin der Villa Tummeley ist die Sanus AG. Deren Sprecher Alexander Kärsten teilte auf Anfrage mit, dass es sich bei der Wohnanlage Fidelio in der Schopenhauerstraße „nicht um ein Projekt der Sanus“ handle.

Von Volker Oelschläger