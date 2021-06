Potsdam

Es ist wieder soweit: Wie jedes Jahr am letzten Junisonntag, lädt die Brandenburgische Architektenkammer am 27. Juni zum bundesweiten Tag der Architektur. 60 aktuelle Gebäude und Freianlagen werden bei Führungen von 13 bis 18 Uhr vorgestellt. Die Kammer kann im Jahr ihres 30-jährigen Bestehens eine Vielzahl gelungener Bauwerke vorstellen, allein 16 in der Landeshauptstadt.

Alt und Neu verbunden

Einige Male geht es dabei um eine so mutige wie gefühlvolle Verbindung zwischen Alt und Neu. Etwa an der Großen Weinmeisterstraße 60a. Nahe des Haupteingangs zum Neuen Garten und doch zurückgesetzt von der Straße haben sich dort Marie und Björn Wulfmeyer ein altes Kutscherhaus von 1912 saniert, bauzeitfremde Anbauten aus den 1930er Jahren abgerissen und ein modernes Haus an zwei Seiten des alten angebaut.

Es ist ein vollkommener Kontrast, aber wegen einer im Erdgeschoss umlaufenden Säulen-Arkade und dem gleich großen Balkon darüber wirkt der Neubau luftig. Muss er auch, denn er weist nach Süden und ist im Sommer hitzeanfällig. Arkade und Balkon aber sorgen für Schatten und Schutz vor Regen.

„Meine Schwiegereltern wohnen im Haus vorn an der Straße“, erzählt Björn Wulfmeyer, der beim Softwarekonzern SAP arbeitet und kein Auto besitzt. Er fährt mit dem Rad durch den Neuen Garten und am Ufer des Jungfernsees antlang zur Arbeit; seine Frau ist Beraterin und muss nur gelegentlich nach Berlin.Sie haben einen großen Garten am Haus, den die Besucher am Sonntag aber kaum bewundern werden, denn mangels Arbeitskräften für den Gartenbau gibt es noch keinen Rasen zwischen den alten Bäumen und Büschen.

Ins Auge fällt die weiße verputzte, mit Klinkerbändern abgesetzte Stirnseite des Kutscherhauses mit einem riesigen, dreiteiligen, raumhohen Fenster im Erdgeschoss. „Das“, so Björn, „war früher die Toreinfahrt für die Kutscher. Dahinter gab es einen Raum mit Heu für die Pferde, und oben drüber wohnte der Kutscher mit seiner Familie.“

Stilfremde Anbauten der 30er

In den 1930er Jahren hatte man stilfremde Anbauten neben das historische Gebäude gesetzt und willkürlich mehrere Innenwände eingezogen, die man nun wieder entfernt hat. Hier wohnte der Konzertpianist und ehemalige Stadtverordnete Werner Scholl mit seiner Frau, zwei Kindern und fünf Windhunden. Nach dem Auszug der Kinder und dem Tod des Künstlers am 26. Juni 2012 wurden der Witwe das Haus und der um die Ecke laufende Garten zu groß, und vor zwei Jahren griffen die Wulfmeyers zu.

Mit Hilfe des Potsdamer Architekten Andreas Mayer-Winderlich realisierten sie einen Neubau, der anders aussieht, als der Hausherr das anfangs wollte: „Ich wollte raumhohe Fenster ringsum, so viel Glas wie möglich. Gut, dass wir das nicht gemacht haben; es wäre vor Hitze gar nicht auszuhalten.“

Die schattenspendende Arkade des Erdgeschosses trägt einen gleich großen Balkon an zwei Seiten des Hauses. Quelle: Varvara Smirnova

Die schattenspendende Arkade aus rechteckigen Kiefernholz-Säulen war der Vorschlag des Architekten. Während das Erdgeschoss des Neubaus in Ziegeln ausgeführt wurde, ist das Obergeschoss ein Holzständerbau mit Spanplattenverkleidung. Dessen Außenwände sehen aus wie in einer Sauna, obwohl es keine gibt im Haus. „Vielleicht kommt das ja noch“, scherzt Björn Wulfmeyer: In einem Anbau aus den 30er Jahren, der die Haustechnik beherbergt und eine künftige Werkstatt aufnehmen soll, wäre wohl noch Platz dafür.

Björn Wulfmeyer auf dem umlaufenden Bakon der oberen Etage: Alle Räume führen auf diesen Balkon. Quelle: Varvara Smirnova

Das alte Haus hat offene Übergänge ins neue, könnte künftig aber auch als Erdgeschoss-Einraumwohnung abgeteilt werden, falls es den Eltern aus Herford bei Bielefeld oder den Schwiegerelten gegenüber nötig werden würde. Sie hätten dann auch einen separaten Eingang. Den alten Eingang gibt es nicht mehr; er läge jetzt des Neubaus wegen vor dem Altbau innen. Er führte einst in einen kaum zwei Meter breiten Flureintritt, von dem aus sich sofort eine Treppe ins Obergeschoss schwang; das Bad war unter dieser Treppe. Die gibt es nicht mehr. Der Raum wurde verbreitert, eine neue Treppe mit einem Knick an die Seite gegenüber der alten gelegt. Im großen, weißen, hellen Treppenhaus hängt eine weiße Leuchte, die aussieht wie eine DNA-Helix – aus Kunststoff, wie der Hausherr erzählt: „Die kam in einem flachen Karton. Man kann sie in mehreren Varianten zusammenbauen.“

Oben liegt neben den Schlafzimmer der Eltern das Kinderzimmer von Tochter Lilo (3 1/2), die schon eine Hochebene eingebaut bekommen hat zum Spielen und Schlafen, wenn sie größer ist. Im Bad hat man eine Trockenwand zwischen Bad und Waschmaschinenraum entfernt und die Waschmaschine hinter einer Restwand versteckt, an der der große Spiegel hängt.

Blick in den Garten Quelle: Varvara Smirnova

Aus der unteren Etage schaut man in den noch unfertigen Garten, aus der oberen über Zäune und Begrenzungsmauern auf die Häuser in der Nachbarschaft und grüne Bäume. So n aturnah ist es, dass soch immer wieder zwei Füchse, zwei Igel und drei Waschbären auf’s Grundstück verlaufen – vielleicht entdecken die Besucher am Wochenende ja ein Tier davon.

Ein ganz anderes Tier muss Björn Wulfmeyer an dem Tag allerdings einsperren: Katerchen Harvey ist erst acht Wochen alt und ein superneugieriges Waisenkind. Er wurde auf einem Bauernhof von Lychen in der Uckermark vor dem Erschlagenwerden gerettet und ist die spaßige Seele des Hauses im Garten.

Von Rainer Schüler