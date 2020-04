Vier mit Corona infizierte Patienten gestorben

Potsdam

Am Ernst-von-Bergmann-Klinikum sind in den vergangenen 24 Stunden vier Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert waren, gestorben. Es handelt sich dabei um einen 82-jährige Berlinerin, einen 81-jährigen Potsdamer, einen 83-jährigen Patienten aus dem Havelland und eine 92-jährige Potsdamerin. Das teilt die Landeshauptstadt Potsdam in ihrem täglichen Corona-Update mit. Alle vier Patienten hatten demnach schwere Vorerkrankungen. Die Zahl der in Potsdam gestorbenen Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, steigt mit dieser neusten Meldung 50 – von ihnen waren 30 Potsdamerinnen und Potsdamer.

Auch die Zahl der seit Februar mit dem Coronavirus infizierten Potsdamerinnen und Potsdamer steigt weiter. Sie liegt nun bei 499 – das sind 19 Infizierte mehr als am Vortag. Etwas mehr als 500 Menschen befinden sich als Kontaktpersonen ersten Grades in häuslicher Quarantäne – das sind rund 400 Menschen weniger als gestern, denn ein Großteil konnte aus der Isolation entlassen werden.

In den Potsdamer Kliniken werden derzeit 115 mit dem Virus infizierte Menschen stationär behandelt. 75 von ihnen sind im Klinikum „ Ernst von Bergmann“, davon 59 auf der Covid-Normalstation und 16 auf der Intensivstation, davon 14 beatmet. Im St. Josefs-Krankenhaus der Alexianer sind es 40 Patientinnen und Patienten; alle werden auf der Covid-Normalstation behandelt.

