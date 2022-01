Potsdam

„Ich wollte nicht mehr, ich konnte nicht mehr. Besser leben sollte ich nicht, sterben durfte ich auch nicht.“ So beschrieb der Potsdamer Willi Frohwein seine letzten Tage im KZ Auschwitz. An ihn und an alle Opfer der Nationalsozialisten, darunter Millionen Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle und politische Gegner des NS-Regimes erinnert der Holocaust-Gedenktag am 27. Januar.

In Potsdam fand dazu eine Gedenkveranstaltung auf dem Willi-Frohwein-Platz in Babelsberg statt, an der unter anderem Potsdams Beigeordnete für Bildung, Kultur, Jugend und Sport, Noosha Aubel, die Initiative „Omas gegen Rechts“ und Schüler des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums teilnahmen.

Schüler beschäftigen sich mit dem Leben von Willi Frohwein

Die Befreiung von Auschwitz ist 77 Jahre her. Viele Zeitzeugen sind mittlerweile gestorben, so auch Frohwein. Aber seine Geschichte lebt weiter – dafür sorgen Schüler des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums. Anlässlich des Gedenktages trugen sie auf dem neu gestalteten Willi-Frohwein-Platz Auszüge aus seiner Biografie vor.

2005 wurde Willi Frohwein mit der Eintragung ins Goldene Buch der Landeshauptstadt geehrt. Quelle: Christel Köster

Eine von ihnen ist die 16-jährige Luisa Drittel. Sie hat Willi Frohwein nie persönlich getroffen, aber hat trotzdem das Gefühl, ihn gut zu kennen. „Besonders beeindruckend fand ich, mit wie viel Humor er über diese sehr ernsten Erlebnisse gesprochen hat“, sagt sie über den Babelsberger. Drittel und ihre Mitschüler sind im vergangenen Schuljahr in Frohweins Leben eingetaucht. Sie haben Interviews gehört, Filme gesehen, Zeitungsartikel zusammengesucht und seine Biografie gelesen.

„Diese grausamen Verbrechen des NS-Regimes waren für mich lange nicht vorstellbar. Das sind sie ehrlich gesagt immer noch nicht. Aber durch die Erzählungen von Willi Frohwein kann ich sie viel besser nachvollziehen“, sagt Drittel. Sie bedauert es trotzdem sehr, dass sie ihn nie persönlich treffen konnte. Frohwein starb am 12. Dezember 2009 in Babelsberg.

Willi-Frohwein-Platz wird offiziell eingeweiht

Der in Spandau aufgewachsene Antifaschist und Auschwitz-Überlebende Willi Frohwein lebte seit dem Kriegsende in Potsdam. Im Prozess gegen den Lagerarzt von Au­schwitz, Horst Fischer, trat er 1966 als Hauptbelastungszeuge auf.

Bis ins hohe Alter war Frohwein ein gefragter Zeitzeuge. Es war ihm ein besonderes Anliegen, seine Erlebnisse an die jüngere Generation weiterzugeben, weiß Schülerin Drittel. Das war nicht immer so. „Über zwanzig Jahre hat er geschwiegen. Aber als er begann, über das Erlebte zu sprechen, merkte er, dass seine Albträume weniger wurden und es ihm dadurch besser ging“, erzählt sie.

In Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus legten Potsdamer auf dem Willi-Frohwein-Platz Blumen nieder. Quelle: Julius Frick

Der Gedenktag ist auch Anlass, den neuen Willi-Frohwein-Platz einzuweihen. Der Platz, der seit 2012 nach dem Potsdamer benannt ist, war lange ein trostloser Ort. Es wuchs kaum Gras, ein Trampelfahrt führte einmal quer über den Platz – bis Künstlerin Susanne Ahner und Landschaftsgestalterin Brigitte Gehrke ihm neues Leben einhauchten.

Thema wird für Schüler greifbarer

In Zusammenarbeit mit den Schülern des Bertha-von-Suttner-Gymnasiums entwickelten sie Ideen, um einerseits würdevoll an Willi Frohwein zu erinnern und gleichzeitig einen Ort der Begegnung zu schaffen. Überall auf dem Platz sind Zitate von Frohwein verewigt, scannt man die installierten QR-Codes mit dem Handy ein, kann man sogar seiner Stimme lauschen. Die Schüler haben auch eine begleitende Website erstellt, auf der man sich eine virtuelle Tour anschauen kann.

Geschichtslehrerin Raika Seipold hat das Projekt begleitet. Sie fand es faszinierend, wie selbstständig die Schüler sich mit dem Leben von Frohwein beschäftigt haben. Seipold ist sich sicher: „Das Thema wird für die Schüler viel begreifbarer, wenn man sich so intensiv mit der Biografie einer einzelnen Person auseinandersetzt. Das erreicht man nicht mit ein paar Geschichtsstunden.“ Für die Schüler sei Frohwein kein Fremder mehr. Sie können sich die Zeit, in der er gelebt hat, jetzt viel besser vorstellen.

Neben der Veranstaltung am Willi-Frohwein-Platz fanden in Potsdam weitere Gedenken statt. Die Landeshauptstadt Potsdam hatte in Kooperation mit der Fördergemeinschaft „Lindenstraße 54“ in die Gedenkstätte Lindenstraße zu einer Gedenkstunde eingeladen. Eine weitere Veranstaltung, die von der „Emanzipatorischen Antifa Potsdam“, der Ortsgruppe der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten“ und „FEAVA“ organisiert wurde, fand am Mahnmal für die Opfer des Faschismus auf dem Platz der Einheit statt.

Von Lena Köpsell