Hotelneubau in der Innenstadt - Am Kanal in Potsdam eröffnet 2021 ein „Holiday Inn Express“

Mit einem sechsgeschossigen Hotelneubau zwischen der Hauptpost und der Französischen Straße verschwindet eine der letzen markanten Baulücken in der Potsdamer Innenstadt. Eröffnung des „Holiday Inn Express“ mit 198 Zimmern und 126 Wohnungen ist voraussichtlich im zweiten Quartal 2021.