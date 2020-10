Schlaatz

Nachmittage am Badesee, Radfahren entlang des Flusses, Versteckspielen im Wäldchen und Besuche im Garten der Oma – das sind die ersten Bilder, die mir in den Kopf geraten, wenn ich an den Ort meiner Kindheit denke. Das klingt naturnah – dabei bin ich im Plattenbau aufgewachsen, und zwar am Schlaatz. Hat sich meine Erinnerung verzerrt?

Kontrollbesuch in meiner alten Straße Am Milanhorst, in der ich von 1983 bis 1999 gelebt habe. Der Block sieht noch aus wie damals. Bis auf den Eingangsbereich wurde äußerlich nichts gemacht. Die großen Betonplatten mit den prägnanten Kieseln sind noch hinter keiner Wärmedämmung versteckt.

Anzeige

Peter Degener wuchs Am Milanhorst 20 auf. Quelle: Bernd Gartenschläger

An der Ecke befindet sich noch immer ein buntes Mosaik, an dem sich auch kleine Kinder inmitten der gleichförmigen Blöcke orientieren konnten. Es zeigt den Raubvogel, der meiner Straße den Namen gab. „Milaaanhorst“ sagte mir meine Mutter, heißt es richtig, aber fast jeder sprach ihn „Mielanhorst“ aus.

Meine Eltern, mein Bruder und ich zogen im Sommer 1983 in eine gerade erst neugebaute Wohnung. Durch die Wohnungstür kam man direkt in unsere „Diele“ mit großem Esstisch, den ich noch immer nutze. Ich teilte mir das größere der zwei Zimmer mit meinem Bruder, im anderen schliefen meine Eltern. Es gab ein kleines Bad und eine noch kleinere Küche. Üppig schien mir das Wohnzimmer mit Balkon, in dem auch der Schreibtisch meines Vaters stand.

Degeners Vater auf dem Balkon ihrer Wohnung – eine Markise hat dieser immer noch, die Blumenkästen sind inzwischen allerdings aus Plastik statt aus Holz. Quelle: privat / Brend Gartenschläger

Wir wohnten im ersten Bauabschnitt des Schlaatzes. Ringsherum nur Sand. Mein rund sechs Jahre alter Bruder verewigte sich unabsichtlich der Länge nach im frisch gegossenen Beton der Straße vor dem Haus. Die Bauarbeiter spritzten ihn mit Wasser ab, bevor er in die Wohnung zurück durfte. Meine Mutter und ich sahen auf dem Balkon vom ersten Stock aus zu.

Der gleiche Ort, ein paar Jahre später. Der Mauerfall lag erst einige Monate zurück, die Wiedervereinigung stand noch bevor. Die Parkplätze vor dem Haus waren voll mit hellblauen und grauen Trabis, Ladas und dem ein oder anderen Wartburg. Erneut war ich mit meiner Mutter auf dem Balkon.

Wir warteten darauf, dass mein Vater mit seinem neuen Dienstwagen um die Ecke biegen würde. Er hatte den Wartburg verkauft, denn ab sofort fuhr er das erste Westauto der ganzen Straße. Ich schäme mich noch immer dafür, was ich ihm von oben zurief, nachdem er stolz aus dem blitzenden, grün-metallic lackierten Ford Sierra ausgestiegen war: „Ich hatte mir eigentlich einen Mercedes vorgestellt!“

Peter Degener und sein älterer Bruder am Schlaatz beim Autorennen-Spielen 1986. Quelle: privat

Ich gehe zu den zwei Hochhäusern im Zentrum des Schlaatzes. Die kleine Filiale der Stadt- und Landesbibliothek im Erdgeschoss gibt es nicht mehr. Dafür sehe ich einen Eiswagen auf dem Platz. Was für ein Fest es war, wenn der Eiswagen im Frühling ankam – und welche Qual, noch einen Tag warten zu müssen, bis die Luke sich erstmals öffnete und das herrliche Softeis verkauft wurde. Einmal rannte ich mit den Münzen in der Hand hin. Als ich zahlen wollte, fehlte ein Groschen. Ich fürchtete das Schlimmste – und bekam trotzdem ein Eis.

Ich schaue auf die andere Seite des Platzes: Der Döner-Imbiss, der jahrelang zwischen Kiosk und Sparkasse eingeklemmt war, hat sich vergrößert und feierte bereits sein 25-jähriges Jubiläum. Die Mitte des Schlaatzes ist völlig frei von Autos. Der Spazierweg, den ich tausende Male gegangen bin, um an den Hochhäusern vorbei zur Straßenbahn zu laufen, war in meiner Kindheit gefühlt so breit wie die Brandenburger Straße, und ist nun auf wenige Platten zusammengeschrumpft.

Alles ist so klein und eng beieinander. Dafür verschwinden die Wohnblöcke hinter hohen Büschen und stattlich herangewachsenen Bäumen. Auch das Innere des Schlaatzes ist grün geworden. Natur war hier nie weit weg. Überall rund um den Schlaatz gibt es Kleingärten und an vielen Stellen hingen Früchte über Zaun und Hecke.

Der Treppenaufgang sieht noch genauso aus wie vor 37 Jahren. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Garten meiner Oma lag direkt hinter unserem Wohnblock nahe der Alten Zauche. Auf dem schwarzen Schotterweg, der dort hinführte, lernte ich Fahrradfahren. Mit dem Rad ging es entlang der Nuthe zum Aradosee oder in die andere Richtung entlang der Straßenbahnschienen bis zum Baggersee kurz vor dem Stern. Der kürzeste Weg zu einem Abenteuer lockte immer ins „Wäldchen“ hinter dem Bürgerhaus, wo bis heute die Kinder scheinbar unter sich sind.

Freunde riefen einen von der Straße auf den Balkon zum Spielen herunter, dann ging es in den Hof auf den Fußballplatz. Wenn wir uns langweilten, versuchten wir, ins Hochhaus zu kommen, um ganz oben vom Balkon zu spucken.

Im Pulk der Kinder jagten wir aber auch durch die Wohnblöcke – und zwar unterirdisch. In manchen Blocks führte der Weg hinab zum Fahrradkeller zugleich zu einer Tür, die den Weg zum Treppenhaus nebenan freigab. Und gänzlich verboten war vermutlich der lange Kellerflur voller Heizungsrohre, der mich und meine Freunde durch den gesamten Block führte.

Zwischen 1984 und 1986 war der Schlaatz noch eine große Baustelle. Quelle: privat

Meine alte Kita liegt direkt an der Nuthe. Die rund 350 Meter dorthin waren ein eigenes Abenteuer. Etwa als Fünfjähriger lernte ich den Weg allein zu gehen. Zwei Straßen im Wohngebiet mussten überquert werden. Über die zweite, größere Straße ging es meist schon mit anderen zusammen.

Einschulung war 1990 – auch die Schule lag nur zwei Straßen weiter. Der alte Erfurt-Schulbau ist mittlerweile saniert. Die DDR-Sporthalle auf dem Hof und die Tartanfelder dahinter sollen bald einem modernen Sportforum weichen. Eine Platane, die unsere Klasse Anfang der Neunziger Jahre auf dem Schulhof pflanzte, ist leider nicht zum mächtigen Baum herangewachsen, sondern verschwunden.

Auch den „Verkehrsgarten“ an der Nuthe suche ich auf. Hier konnten Kinder das Radfahren üben. Ein steiler Hügel mit engen Kurven gehörte dazu. Beim Besuch 30 Jahre später bin ich ernüchtert. Die Rennpiste ist deutlich flacher, immerhin die Kurven sind dramatisch. Wirklich steil war dagegen der Hang vor dem Bürgerhaus am Schlaatz – wenn es geschneit hatte, war gefühlt jedes Kind aus den über 5000 Wohnungen auf diesem Rodelberg.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

War also alles so einfach und schön? Es gab nicht nur eine unbeschwerte Kindheit. Mein älterer Bruder wurde von einem kiezbekannten Neonazi angehalten und sollte sein Geld herausrücken – und wurde verprügelt, obwohl er der Aufforderung nachgekommen war.

Angesichts der vielen Anzeigen und Verfahren gegen den Täter wurde der Raub zur Episode, die am Ende wegen Geringfügigkeit eingestellt wurde. Ich selbst erinnere mich, wie ich einmal vor irgendwelchen „großen Jungs“ floh, die auf der Suche nach einem Opfer waren, und mich zwischen parkenden Autos versteckte.

Mit 14 Jahren suchte ich mir meinen ersten Job. Er führte mich direkt zur Zeitung, denn fortan versorgte ich mehrere hundert Haushalte am Wochenende mit einem kostenlosen Anzeigenblatt und viel, viel Werbung.

Die schon sanierten Wohnblocks im Eigentum der Genossenschaften waren mir am liebsten – da standen die neuen Briefkästen draußen vor dem Treppenaufgang. Beim Austragen der Zeitung lernte ich Hausaufgänge kennen, die sauber waren. Samt Papierkiste, in der ich die Zeitungen der Vorwoche liegen sah – und solche, die verwahrlosten. Mit Dreck, Schmierereien und Gestank.

Degener als Kind und als Erwachsener vor dem Haus, in dem er lebte, bis er ein Teenager war. Quelle: privat / Bernd Gartenschläger

Als ich 15 Jahre alt war, zogen wir weg – in eine Doppelhaushälfte am anderen Ende der Stadt. Der schlechte Ruf des Schlaatzes war nicht der Grund, sagen meine Eltern. Sie hatten schon über Jahre die richtige Gelegenheit für den Bau eines Eigenheims gesucht. Mein Vater hatte zeitlebens gespart und wollte nicht bis ans Ende seiner Tage Miete zahlen. Sie wollten außerdem mehr Platz und einen eigenen Garten genießen.

Dem Schlaatz haftet in meinen Augen nichts Schlechtes an. Ich sage gerne, dass ich von dort komme, trage oft ein T-Shirt mit der Silhouette der zwei markanten Hochhäuser. Das berüchtigte „Schlaatz Vegas“ habe ich nie erlebt.

Nach vielen Jahren bin ich den Plattenbauten meiner Kindheit mittlerweile wieder nähergekommen, wohne fast in Sichtweite des schwarzen Wegs, auf dem ich Fahrradfahren lernte und ganz nah am Aradosee, an dem heute mein Sohn seinen Unfug treibt. Den „steilen Berg“ im Verkehrsgarten neben meiner Kita muss ich ihm unbedingt zeigen.

Alle Kapitel unserer großen Potsdam-Serie lesen Sie unter: potsdam.maz-online.de

Das Datenjournalismus-Projekt „ Potsdam ganz nah“ ist gefördert durch das Kartographen Mercator Stipendien-Programm für JournalistInnen – eine Initiative des gemeinnützigen Vereins Fleiß und Mut e.V.

Von Peter Degener