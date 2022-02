Potsdam

Am Montagabend werden erneut hunderte Demonstranten in der Potsdamer Innenstadt erwartet. Das Bündnis „Freie Impfentscheidung Potsdam“ ruft zu einer Demonstration durch die Innenstadt auf, während die Partei Die Linke eine Gegen-Kundgebung angemeldet hat. Darüber hinaus wird in einschlägigen Telegramgruppen auch zu sogenannten „Spaziergängen“ aufgerufen. Ähnliche Versammlungen waren in der Vergangenheit nicht angemeldet worden und deshalb mit starker Polizeipräsenz verhindert worden.

Unter dem Motto „Gemeinsam für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung“ wird in verschiedenen Gruppen des Messengerdienstes Telegram zu Mahnwachen und „Spaziergängen“ aufgerufen. Starten sollen sie jeweils um 18 Uhr am Brandenburger Tor und an der Tramhaltestelle Schloss Charlottenhof. In den vergangenen Tagen hatte die Polizei Potsdam eine solche Veranstaltung am Brandenburger Tor regelmäßig verhindert, auch in Brandenburg an der Havel und in Bad Belzig wurden gegen ähnliche „Spaziergänge“ zuletzt rigoros vorgegangen.

Die Linke organisiert Gegen-Protest

Ebenfalls um 18 Uhr startet die Demonstration des Bündnisses „Freie Impfentscheidung Potsdam“, das sich erneut am Bassinplatz sammeln wird. Anders als die angekündigten „Spaziergänge“ ist dieser Protest bei der Versammlungsbehörde angemeldet. „Unser Ziel ist es, auf gegenwärtige Missstände aufmerksam zu machen, und wir sprechen uns besonders gegen eine Impfpflicht aufgrund des SARS-CoV-2 Virus, egal ob allgemein, berufsspezifisch oder altersabhängig aus“, heißt es in einer Ankündigung des Bündnisses.

Neben den Veranstaltungen der Impfgegner hat Die Linke einen Gegenprotest an der Kreuzung Gutenbergstraße/Am Bassin angemeldet. Das Bündnis „Solidarisches Potsdam“ warnte im Vorfeld vor den Demonstrationen der Impfgegner und appellierte an die Potsdamer den Demonstrierenden nicht die Stadt zu überlassen. „Unter dem Vorwand der Kritik an einer Impfpflicht formiert sich derzeit eine gefährliche Bewegung, Wir lassen diesen Spuk nicht unwidersprochen!“, hieß es in einer Erklärung von Holger Zschoge vom Bündnis „Solidarisches Potsdam“.

