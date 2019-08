Die Stadtverwaltung will einer Verzögerung von Entscheidungen zum Bau der Gesamtschule in Waldstadt-Süd begegnen. Offen war bislang der Bau der Sportanlagen geblieben. Die Entwürfe mit und ohne wettkampftaugliche Sportstätten können am 22. August öffentlich im Humboldt-Gymnasium diskutiert werden.