Am Stern

Einem 11-jährigen Mädchen in der Max-Born-Straße Am Stern ist vor einigen Tagen ihr Fahrrad gestohlen worden, doch am Samstagvormittag fand sie es wieder: In einer offenem Garage in der Newtonstraße werkelten zwei junge Männer an dem Rad herum.

Die Polizei rückte an und fand vor der offenen Garage einen 19- und einen 20-jährigen Potsdamer an Fahrrädern arbeitend. Sie behaupteten, das Mädchenrad gefunden zu haben, haben nun aber ein kriminalpolizeiliches Ermittlungsverfahren am Hals wegen besonders schweren Diebstahls und Fundunterschlagung. Das Fahrrad wurde sichergestellt und an die rechtmäßigen Eigentümer übergeben.

Von maz-online/ rai