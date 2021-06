Potsdam

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Donnerstagmorgen eine „Amtliche Warnung vor Hitze“ in Potsdam herausgegeben. Die Temperaturen werden am heutigen Donnerstag in Potsdam deutlich über 30 Grad steigen – und es geht so weiter. Laut DWD und anderen Wetterportalen wird es in den nächsten Tagen keine Abkühlung geben. Im Gegenteil. Laut der Prognosen wird der Höhepunkt der ersten Hitzewelle 2021 in Potsdam am Sonntag erreicht. Die unterschiedlichen Vorhersagen der Wetterportale unterscheiden sich nur geringfügig. Bis zu 35 Grad scheinen bis Ende der Woche in Potsdam derzeit möglich.

Auch in der Nacht wird es zu keiner richtigen Abkühlung kommen. Der DWD warnt, dass Freitag „mit einer zusätzlichen Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung insbesondere im dicht bebauten Stadtgebiet von Potsdam zu rechnen“ sei.

Achtung, Hitze!

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) mahnte bereits zur Achtsamkeit. Vor allem ältere, chronisch kranke oder pflegebedürftige Menschen, Kleinkinder und Schwangere seien durch die Hitzebelastung gefährdet, so die Ministerin. „Daher mein Appell an alle Brandenburgerinnen und Brandenburger: Geben Sie während der Hitze besonders auf Ihre Mitmenschen acht und helfen Sie, wo immer es nötig erscheint!“.

Im vergangenen Jahr gab es nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg 143 Hitzetote in Brandenburg. Das war die vierthöchste Zahl der vergangenen 36 Jahre. Zum Vergleich: 2019 waren 126 Hitzetote erfasst worden. Der bisherige traurige Rekord wurde 2018 mit 331 Hitzetoten erreicht.

Der Klimawandel ist schuld

Dass es in den vergangenen Jahren vermehrt zu solchen extremen Hitzewellen gekommen ist, führt der Potsdamer Klimaforscher Stefan Rahmstorf vom PIK auf den Klimawandel zurück. Vor zwei Jahren berichtete er, dass die „Wetterdaten zeigen, dass Hitzewellen und andere Wetterextreme in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen haben“. Die heißesten Sommer in Europa seit dem Jahr 1500 hätten sich alle seit der letzten Jahrhundertwende ereignet, nämlich in den Jahren 2018, 2010, 2003, 2016 und 2002. „Monatliche Hitzerekorde auf der ganzen Welt treten heute fünfmal häufiger auf, als es bei einem stabilen Klima der Fall wäre“, erklärte der Klimaforscher bereits im Juni 2019.

Von MAZonline