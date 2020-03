Schnitte in den Hals – Ludwigsfelder verurteilt

Potsdam/Ludwigsfelde

Für acht Jahre muss der Ludwigsfelder Frank Z. ins Gefängnis, weil er versucht hat, eine Prostituierte zu töten – dieses Urteil verhängte am Donnerstag das Landgericht Potsdam. Die 1. große Strafkammer hatte keinen Zweifel, dass der heute 30-Jährige die Geschädigte mit einem Cuttermesser durch mehrere Schnitte am Hals töten wollte. Außerdem muss der mehrfach Vorbestrafte 7.500 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Z. und sein Verteidiger, die drei Jahre und zehn Monate wegen gefährlicher Körperverletzung beantragt hatten, können in Revision gehen. Das gilt auch für die Staatsanwaltschaft, die neun Jahre Haft gefordert hatte. Der Vorsitzende Richter Theodor Horstkötter betonte in der mündlichen Urteilsbegründung, dass die Frau nur durch einen glücklichen Umstand nicht zu Tode kam. Schnitte im Bereich der Kehle seien nicht voraussehbar, es hätte auch die Halsschlagader getroffen werden können.

Für das Gericht stand am sechsten Verhandlungstagen außerdem fest, dass Z. planvoll vorging. Z. hatte erklärt, sich an das Tatgeschehen nicht erinnern zu können. „Wir glauben Ihnen den Erinnerungsverlust nicht“, so Horstkötter. Wegen Alkohols überhaupt keine Erinnerung zu haben sei „medizinisch absurd“.

Unklarheiten über sexuelle Handlungen

Restlos aufklären ließ sich für die fünf Richter allerdings auch nicht, was in der Nacht vom 1. zum 2. Juni in einer Garage in Ludwigsfelde passiert ist. Vor allem blieb offen, ob es zu sexuellen Handlungen kam oder nicht, ob sie freiwillig waren oder nicht und ob ein Kondom benutzt wurde – oder nicht. Die Frau hatte im Laufe der letzten Monate immer wieder unterschiedliche Angaben dazu gemacht. Was in dieser Hinsicht passiert ist, „können wir nicht mit letzter Sicherheit feststellen“, sagte Horstkötter. Trotz dieser Widersprüchlichkeit legten die Richter andere Schilderungen der Frau ihrem Urteil zugrunde.

Z. hatte am Nachmittag angefangen, mit der Frau zu chatten, die ihre sexuellen Dienste im Internet anbot und immer noch anbietet. Er trat als „Stefan“ auf und bestand darauf, dass sie allein komme – mit männlichen Begleitern habe er schlechte Erfahrungen gemacht. Als Lohn waren 250 Euro für zwei Stunden vereinbart worden. Beide gingen schließlich in seine Garage.

Frau wehrte sich „mit allem, was sie hatte“

Dort soll er ihr den Arm auf den Rücken gedreht und sie gegen eine Wand gedrückt haben. „Ich habe etwas im Kopf, das ich jetzt tun muss“, soll Z. gesagt haben. Die Frau sei nicht verängstigt gewesen, dachte, es gehöre zum sexuellen Spiel, so Horstkötter. Danach habe sie Jacke und BH ordentlich abgelegt. Z. sei aber verärgert gewesen, als sie auf Sex mit Kondom bestand. Dann, so das Gericht, habe er sie angegriffen, sie auf den Boden geworfen, auf den Bauch gedreht, sich auf sie gesetzt und den Kopf hochgezogen. Fünf Mal schnitt er ihr mit dem Cuttermesser in den Hals, zwei Mal davon tief.

Aber die Frau wehrte sich, so Horstkötter, mit allem, was sie hatte. Sie trat Z. in den Unterleib, er habe das Messer dann fallen gelassen. Es sei ihr gelungen, die Garage zu öffnen, sich von Z. loszureißen, der sie festhalten wollte. Dann schrie sie laut um Hilfe und floh in Richtung Tankstelle. Offen blieb in der mündlichen Urteilsbegründung allerdings, wie die recht kleine, stark blutende Frau sich aus ihrer derart nachteiligen Lage befreien konnte. „Glücklichweise wurde sie nicht lebensbedrohlich verletzt“, sagte Horstkötter.

Richter appelliert an Verurteilten, andere Wege einzuschlagen

Das Gericht prüfte das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht – denn möglicherweise wollte Z. auch eine Vergewaltigung verdecken. Das aber hielten die Richter schließlich nicht für einschlägig. Die genannten Widersprüche der Frau bei der Frage, ob es zum erzwungenen Sex gekommen ist, bewahrte Z. damit wohl vor einer höheren Strafe.

Z., der schon als Schüler Regeln nicht einhalten wollte und dann auf eine Förderschule ging, ist kein unbeschriebenes Blatt bei den Strafrichtern der Region. Er hatte bereits zweimal im Gefängnis gesessen und war oft wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Diebstählen aufgefallen. „Sie haben es noch nicht verstanden, aus den Haftsanktionen die nötigen Konsequenzen zu ziehen“, sagte Horstkötter zu Beginn der Begründung. Am Ende appellierte er an ihn, über die Tat zu reflektieren und die Chancen der langjährigen Haft zu nutzen, eine Berufsausbildung abzuschließen und andere Wege zu gehen. Auch eine Bewährung sei denkbar, aber die müsse man sich erarbeiten. Er könne den Hebel umlegen. „Nutzen Sie diese Chance!“

Von Ingmar Höfgen