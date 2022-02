Michendorf

Dieses Unglück hatte für große Betroffenheit in Michendorf gesorgt: Am 21. Juni 2021 ertrank ein achtjähriger Junge im Großen Lienewitzsee. Am kommenden Montag beginnt ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen einen 45-Jährigen, der den Jungen beaufsichtigen sollte.

Potsdamer angeklagt – er hatte die Aufsichtspflicht

Dem Angeklagten aus Potsdam wird laut Ankündigung des Gerichts zur Last gelegt, seiner Aufsichtspflicht nicht genug nachgekommen zu sein. Er soll damals mit seiner Tochter (7) und deren Klassenkameraden zur Badestelle am Lienewitzsee in Michendorf gegangen sein. Dort badeten die Kinder, während der Angeklagte mit einer Zeugin am Strandufer blieb. Der Mann sei von der Mutter des Jungen zuvor darauf hingewiesen worden sein, dass der Achtjährige nicht schwimmen konnte.

Doch er habe, so die Gerichtsankündigung, „infolge einer kurzen vermeidbaren Unachtsamkeit den Jungen im Wasser aus dem Blick verloren“. Dann soll er ihn „mit einem anderen Jungen, der eine ähnliche Badebekleidung getragen haben soll, verwechselt haben“. Zu dem Zeitpunkt muss der Achtjährige bereits untergegangen sein.

Taucher bergen toten Jungen

Nach dem Notruf begann damals eine Suchaktion. Bei der Suche kamen Rettungstaucher der Wasserwacht und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Potsdam-Mittelmark zum Einsatz. Sie wurden zudem von Tauchern der Berufsfeuerwehr Potsdam unterstützt. Der Große Lienewitzsee, der in der Gemeinde Michendorf liegt, wurde darüber hinaus von Booten aus abgesucht.

Doch der Junge ertrank. Er wurde erst am Abend gegen 21 Uhr gefunden und aus dem See geborgen.

Von MAZonline/axe