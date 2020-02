Martina Trauths Amtszeit endet

Potsdam

Nimmt das Personalkarussell im Potsdamer Rathaus in den nächsten Wochen Fahrt auf? Zum 1. April endet die fünfjährige Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten der Landeshauptstadt, Martina Trauth.

„Ich stehe für die Wiederwahl zur Verfügung“, sagte Trauth, die auch das Büro für Chancengleichheit und Vielfalt der Landeshauptstadt leitet, auf Anfrage. Wie die Besetzung der Stelle nun erfolgen wird, ist laut MAZ-Informationen allerdings noch nicht entschieden. Zum einen könnte der Posten offiziell ausgeschrieben werden. Zum anderen könnte der Oberbürgermeister die Amtsinhaberin als Kandidatin für die Wahl durch die Stadtverordneten empfehlen – also durchwinken.

Seit zehn Jahren im Amt

Martina Trauth – sie bekleidet das Amt seit zehn Jahren – hat bereits beide Möglichkeiten durchlaufen. Nachdem sich ihre Vorgängerin im Jahr 2010 nicht um eine zweite Amtszeit bemühte, hatte sie sich auf die Stelle beworben und 13 Mitbewerber hinter sich gelassen. Im Jahr 2015 war es dann so, dass sie der damalige Oberbürgermeister Jann Jakobs ( SPD) als Kandidatin vorgeschlagen hatte – die Stadtverordneten bestellten Trauth in verknapptem Verfahren erneut zur Gleichstellungsbeauftragten. Jakobs hatte Martina Trauth 1998 – damals noch als Sozialdezernent – erstmals in Potsdam eingestellt.

Karriere im Rathaus und in der Kommunalpolitik

Martina Trauth ist 1964 in Rheinland-Pfalz geboren und dort in einem kleinen Ort aufgewachsen. Zunächst arbeitete sie als medizinisch-technische Assistentin, holte dann aber ihr Abitur nach. Sie zog nach Berlin, studierte Sozialpädagogik und schloss mit dem Master of Public Health ab. Ihre Karriere in der Potsdamer Stadtverwaltung begann sie als Gesundheits- und Sozialplanerin. Viele Jahre parteilos, wurde sie Anfang 2018 von der Linken als Kandidatin für den Oberbürgermeisterwahlkampf nominiert, unterlag in der Stichwahl jedoch dem heutigen Stadtchef Mike Schubert ( SPD). Seit Ende 2018 ist sie Mitglied der Linken, seit Herbst 2019 bildet sie mit Roland Gehrmann deren Potsdamer Doppelspitze.

Von Nadine Fabian