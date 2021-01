An der Corona-Front: So arbeitet Fahrkartenkontrolleurin Sandra Vieweg in Potsdam

Potsdam

Sandra Vieweg hat ein Jahr hinter sich, in dem sie eine neue Aufgabe bewältigen muss. Seit 2018 ist sie für die GSE Protect Gesellschaft für Sicherheit und Eigentumsschutz mbH in Potsdams Straßenbahnen und Bussen als Fahrkartenkontrolleurin unterwegs. Und seit Mai, nachdem die Kontrollen am Beginn der Pandemie zunächst eingestellt wurden, muss sie sicherstellen, dass die Fahrgäste Masken tragen. Sie zählt damit zu den Menschen, die direkt an der Front der Pandemie arbeiten. Durch ihre Arbeit, durch ihr deeskalierendes Verhalten kann die weitere Ausbreitung des potentiell tödlichen Viruses verhindert werden.

„Die Menschen haben sich an die Masken gewöhnt.“

„Die Menschen haben sich mittlerweile an die Masken gewöhnt“, sagt die 41-Jährige im Gespräch mit der MAZ. Sie hat eine kräftige Stimme, trägt ihre blonden Haare sehr kurz geschnitten. „Und sie sind sehr kreativ geworden, was etwa das Muster der Masken angeht.“ Die allermeisten Menschen tragen sie. Das sei mit der Zeit immer besser geworden, so Vieweg. Diejenigen, die keine tragen, tun das bewusst. „Entweder haben sie ein Attest oder sie wollen provozieren.“ Verweigern die Fahrgäste in letzteren Fällen partout, sich eine Maske auch nach Aufforderung aufzusetzen, „machen wir von unserem Hausrecht gebrauch, das uns die Vip, in deren Auftrag wir unterwegs sind, übertragen hat“, sagt Sandra Vieweg, „dann müssen sie die Straßenbahn oder den Bus verlassen.“

In einigen Fällen müssten Vieweg und ihre Kollegen gar die Polizei rufen. Etwa, wenn die verweigernden Fahrgäste auch ihre Personalien nicht rausgeben wollen. Das müssen sie nämlich auch gegenüber den Mitarbeitern der GSE tun. Für solche Situationen, wie sie auch schon vor der Pandemie vereinzelt vorkamen, wurde Sandra Vieweg geschult. Zu Beginn ihrer Arbeit bei dem Potsdamer Sicherheitsdienstleister bekam sie eine dreimonatige Ausbildung zur Fachkraft für Sicherheit. Auch Schulungen in Deeskalation und Umgang mit Menschen gehörten dazu. „Ich frage mich immer: Wie möchte ich behandelt werden? Und danach handele ich“, sagt Vieweg.

Ruhige Stimme und freundliche Sprache

„Es ist wichtig, wie ich auch die Menschen zugehe, wie ich sie anspreche. Also mit einer entsprechenden Körpersprache und insgesamt nicht verspannt.“ Der Ausdruck im Gesicht habe dabei immer eine wichtige Rolle gespielt. „Deswegen macht die Maske meine Arbeit schwieriger. Die Menschen sehen mein Lächeln nicht. Und deshalb ist es noch wichtiger, mit einer ruhigen Stimme und einer freundlichen Sprache zu sprechen.“ Offenbar ist sie erfolgreich damit. Denn: „Wir haben durchaus Situationen, in denen Menschen hochgefahren sind und die wir wieder beruhigen und dann auch die Polizei wieder abbestellen konnten.“

Sandra Vieweg ist Quereinsteigerin. Sie hat schon in vielen verschiedenen Bereichen gearbeitet. In der Gebäudereinigung, in Pflegeheimen, in Krankenhäusern, in der Gastronomie, in Hotels. Wichtig war ihr immer, dass sie mit Menschen arbeitet. „Seit ich 30 war, hatte ich immer im Hinterkopf, mal in der Sicherheitsbranche zu arbeiten“, erzählt sie. „Und bisher habe ich den Schritt nicht bereut. Es macht mir großen Spaß. Es wird nie langweilig. Die Tage sind manchmal auch stressig und ein bisschen nervig.“ Aber sie fühle sich sehr wohl mit ihrem Job, weil sie vielen verschiedenen Charaktere, vielen Nationalitäten und vielen sozialen Schichten begegne.

Auch der Sohn will bald in Sicherheitsdienst einsteigen

Sie ist überzeugt, dass ihr die Erfahrungen aus ihren bisherigen Jobs sehr bei ihrer jetzigen Arbeit helfen. „Dadurch, dass ich viele Berufssparten durchlaufen habe, glaube ich, dass ich mit konfrontativen Situationen gut klar komme, weil ich bisher mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun hatte und gelernt habe, mit ihnen umzugehen.“ Die Potsdamerin ist indes nicht die einzige in ihrer Familie, die bei der GSE arbeitet. „Mein Bruder und mein Onkel arbeiten auch dort. Manchmal sagen die Kollegen schon die Vieweg-GSE“, sagt sie und grinst. Und bald will auch ihr 22-jähriger Sohn einsteigen.

Was wünscht sich Sandra Vieweg für das neue Jahr? Das gleiche, wie die meisten anderen Menschen auch. „Ich wünsche mir Normalität, ein ganz normales öffentliches Leben. Und auch ein normales kulturelles Leben. Dass man mal ins Kino gehen kann und sich ganz entspannt treffen kann, wie vorher.“

Von Annika Jensen