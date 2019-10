Potsdam

In der ersten Herbstferienwoche gibt es folgende Baustellen in der Stadt:

Alleestraße: Sanierung der Fahrbahndecke. Zwischen Eisenhart- und Hebbelstraße ist die Straße gesperrt. Die Umleitung führt über Jägerallee, Hegelallee, Kurfürstenstraße umgeleitet. Schloss Cecilienhof sowie das Wohngebiet Am neuen Garten bleiben über die Große Weinmeisterstraße erreichbar.

Behlertstraße: Kabelarbeiten. Ein eine Fahrspur ist vor der Kreuzung mit der Mangerstraße gesperrt.

Potsdamer Straße: Hausanschlüsse sowie Grundstückszufahrten. Stadtauswärts ist die Straße zwischen Hug- und Florastraße halbseitig gesperrt. Umleitung: Florastraße und Hügelweg. Lkw müssen über Amundsenstraße, B2 und L92 fahren.

Tschudistraße: Hausanschluss. In der halbseitigen Sperrstrecke regelt eine Ampel den Verkehr.

Heinrich-Mann-Allee:Fahrbahnsanierung an der Kreuzung mit Drewitzer Straße und An der Alten Zauche. Es bleibt nur eine Fahrspur pro Richtung. Die Ein- und Ausfahrt zur Alten Zauche ist gesperrt.

An der alten Zauche: Sanierung der Betonplatten. Die Straße ist zwischen Schilfhof und Falkenhorst gesperrt. Umleitung: Schilfhof und Falkenhorst.

Drewitzer Straße:Gesperrt ist zwischen Am Buchhorst und Möbelhof halbseitig. Stadtauswärts wird über Handelshof umgeleitet.

Friedrich-Ebert-Straße:Rohrbruchreparatur. Gesperrt ist zwischen Ebräer- und Yorckstraße in Richtung Alter Markt. Umleitung: Charlotten-, Dortu- und Yorckstraße.

Friedrich-Engels-Straße I: Leitungs-, Gleis- und Straßenbauarbeiten. An der Einmündung zum Leipziger Dreieck steht nur eine Fahrspur in Richtung Babelsberg und zwei Spuren zum Leipziger Dreieck zur Verfügung. In der Heinrich-Mann-Allee ist eine Fahrspur in Richtung Lange Brücke gesperrt.

Friedrich-Engels-Straße II: Reparatur der Regenwasserleitung. Die Straße ist auf Höhe des Freilands halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr.

Französische Straße: Hausbau. Halbseitig ist zwischen Posthofstraße und Am Kanal gesperrt. Es ist Einbahnstraße in Richtung Am Kanal.

Babelsberger Straße: Fernwärmeleitung. Abschnitt zwischen Kreisverkehr und Friedrich-List-Straße ist nur in Richtung Hauptbahnhof frei. Umleitung: Humboldtring und Lotte-Pulewka-Straße.

Georg-Hermann-Allee: Leitungsarbeiten. Die nördliche Fahrbahn ist gesperrt.

Sacrower Landstraße: Straßenbauarbeiten. Sacrow ist nur über die Straße nach Sacrow von der B2 erreichbar.

Mehr Informationen zur aktuellen Verkehrslage in Potsdam auf www.mobil-potsdam.de

Von MAZonline