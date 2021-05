Babelsberg

Mit dem Haus 6 genannten Anbau für die Filmuniversität „Konrad Wolf“ ist eine der größten Problembaustellen auf dem Gelände der Babelsberger Medienstadt Geschichte. Am Freitag wurde im Beisein der Landesministerinnen für Wissenschaft, Manja Schüle, und Finanzen, Katrin Lange (beide SPD), die Eröffnung gefeiert – mit drei Jahren Zeitverzug und mehr als verdoppelten Kosten.

Mit den Planungen für die Erweiterung des 2000 eröffneten Neubaus der damaligen Hochschule für Film und Fernsehen (HFF) ist 2011 begonnen worden. Baubeginn war im Sommer 2015. Zum Richtfest im Dezember 2016 stand als Eröffnungsziel noch der Frühsommer 2018.

Kostensprung auf 28 Millionen Euro

Und zum Richtfest stand die Kostenfrage. 13,6 Millionen Euro waren damals veranschlagt; Norbert John als Technischer Geschäftsführer des für die Baustelle zuständigen Landesbetriebs für Liegenschaften und Bauen räumte ein: „Mit den Kosten kämpfen wir noch.“

Finanzminister Christian Görke (Linke), der dem Festakt gemeinsam mit seiner Kollegin für Kultur Martina Münch (SPD) beiwohnte, versicherte allerdings, dass die Summe von 14 Millionen Euro nicht überschritten werde. Von einer „Kostenexplosion“, so Görke zum Richtfest, könne „nicht die Rede sein“.

Mit der Pressemitteilung zur Eröffnung des Anbaus am Freitag kam die Stunde der Wahrheit: „Das Land hat das Grundstück und die Baukosten in Höhe von 28 Millionen Euro bereitgestellt.“ Ursache für die Kostenexplosion war ein Zeitverzug auf der Baustelle, wie die Sprecherin des Landesbetriebs Ulrike Rehberg zwischenzeitlich auf MAZ-Anfrage mitgeteilt hatte.

Probleme mit der Fassade

Eines der Probleme im Bauablauf war die Fassade. Wegen des Baubooms mussten wesentliche Ausschreibungen aufgehoben werden, so Rehberg Ende 2018 zur MAZ: Dadurch bedingte zeitliche Verzögerungen führten dazu, „dass die Fassade nicht mehr vor dem Winter“ geschlossen werden konnte. In einer Kettenreaktion verzögerten sich der Innenausbau und der Einbau der Technik.

Das dreigeschossige Haus sechs ist mit 3600 Quadratmetern auf drei Etagen der erste nennenswerte Anbau des 2000 eröffneten Neubaus der Filmuniversität mit seinen fast 10.300 Quadratmetern Nutzfläche. Das Hauptgebäude vereint unter einem Atrium fünf Einzelhäuser.

Erste Mensa für die Filmhochschule

Im transparent gestalteten Erdgeschoss des Anbaus ist die erste vollwertige Mensa in der Geschichte der Filmhochschule untergebracht, die auch von der Öffentlichkeit genutzt werden kann.

Im ersten Obergeschoss befinden sich Büro- und Seminarräume, im zweiten Obergeschoss große Lehrräume wie Studios, Bewegungsraum oder Probebühne. Das Haupthaus und der Neubau sind mit einer Brücke im ersten Obergeschoss miteinander verbunden.

Wissenschaftsministerin Schule würdigte, die Hochschule liege „nicht nur bei der finnischen Ausbildung weit vorne“. Sie habe „mittlerweile eine Vorreiterrolle in der Forschung eingenommen“.

Mit dem hochmodernen Neubau des Mensa- und Leergebäudes „haben wir einen Ort eröffnet, der sich ideal zur Kommunikation zwischen Studierenden und Lehrenden eignet, zugleich auf die „dynamische Medien- und Filmbranche samt Öffentlichkeit“ ausstrahlt.„Nicht ganz einfache Vorgeschichte“

Finanzministerin Lange sagte, sie freue sich, „dass wir heute diesen recht interessanten Erweiterungsbau der Film Universität feierlich einweihen können“. Der Bau habe eine „nicht ganz einfache Vorgeschichte“, deshalb seien das neue Lehrgebäude und und die Mensa später fertig geworden als geplant, „und teurer ist es auch geworden“, so die Ministerin.

Aber nun sei das Werk „glücklich vollendet“: „Es geht hier auch und vor allem um die Zukunft der Film- und Medienstadt Babelsberg. Und wenn das so ist, dann ist das ganze Geld am Ende doch gut ausgegeben worden. Dann bin ich auch als Finanzministerin zufrieden – trotz der Mehrkosten.“

„Wir brauchen die Räume dringend“

Universitätspräsidenten Stürmer sagte zur Begrüßung: „Wir brauchen die Räume wirklich ganz dringend. Unser Campus inmitten der Medienstadt wächst – ebenso wie unsere Hochschule.“ Die Übergabe des Hauses sei zudem ein ermutigender Blick nach vorne „in eine Zukunft, in der wir als Hochschulgemeinschaft und mit unseren Gästen wieder vor Ort arbeiten, lehren und forschen werden“. Norbert John als ehemaliger technischer Geschäftsführer des BLB sagte: „Dieser Neubau hat uns einige Schmerzen bereitet, höchste Anforderung und schwierige Bedingungen führten zu einer langen Zeit und hohen Baukosten.“

„Die schönste Mensa des Landes“

Dennoch könnten „wir heute gemeinsam stolz sein auf ein lichtdurchflutetes offenes Haus, bei dem der gestalterische Anspruch mit der notwendigen Funktionalität und einem nachhaltigen Energiekonzept in vollkommenem Einklang steht“. Mit dem Neubau werde die „schönste Mensa des Landes“ eröffnet. Peter Heiß als Geschäftsführer des Studentenwerk lobte: „Die Filmuniversität bekommt ihre eigene Mensa. Und damit neben einem Ort für gutes Essen auf einen ganz besonderen Treffpunkt an der Hochschule.“

Einzige Kunsthochschule des Landes

Die Filmuniversität Babelsberg „Konrad Wolf“ wurde 1954 als Deutsche Hochschule für Filmkunst in Potsdam-Babelsberg gegründet, 2014 wurde sie in die Filmuniversität Babelsberg „Konrad Wolf“ umgewandelt. Sie ist die einzige Kunsthochschule des Landes Brandenburg und die einzige Filmuniversität in Deutschland.

Knapp 60 ProfessorInnen unterrichten an der Filmuniversität derzeit rund 850 Studierende in 23 spezialisierten künstlerischen und wissenschaftlichen Studiengängen, darunter Animation, Digitale Medienkultur, Regie und Szenografie.

Prominente AbsolventInnen sind etwa die RegisseurInnen Andreas Dresen und Francis Meletzky, die SchauspielerInnen Bjarne Mädel und Maryam Zaree sowie Autor Torsten Schulz.

Die Hochschule wird seit 2013 von Susanne Stürmer geleitet. Das Land finanziert die Hochschule in diesem Jahr mit knapp 18 Millionen Euro.

Von Volker Oelschläger