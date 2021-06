Innenstadt

In der Debatte um eine Erweiterung des Potsdam-Museums Am Alten Markt oder um eine Anmietung von Räumen im künftigen Kreativquartier für die Präsentation bildender Kunst gibt es noch keine Vorentscheidung.

Ein Antrag der Linken, nach dem „die Option einer Ansiedlung des Potsdam-Museums im Kreativquartier“ weiter vorangetrieben werden soll, wurde auf Antrag der Grünen um die Formulierung ergänzt, dass auch die Option eines Anbaus am Alten Markt „weiter geprüft“ werden soll.

Linke wollten Signal für Kreativquartier

In der Begründung ihres Antrags hatten die Linken darauf verwiesen, dass mit dem Beschluss ein Signal an den Projektentwickler des Kreativquartiers gegeben werden solle, dass ernsthaftes Interesse an einer Ansiedlung des Potsdam-Museums besteht.

Christopher Weiß als Sprecher der Entwicklungsgesellschaft bekräftigte das Angebot, dem Museum Räume zur Verfügung zu stellen. Er stellte aber auch klar, dass sich dafür problemlos auch andere Interessenten, etwa Architektenbüros, fänden.

Förderverein favorisiert Plantage

Nach einer ersten öffentlichen Debatte über die möglichen Mietkosten von 20 Euro Netto plus Betriebskosten, Umsatzsteuer, Ausstattung und Personal gab Markus Wicke als Vorsitzender des Museums-Fördervereins im Kulturausschuss bekannt, dass Mitglieder des Vereins das Museum im Kreativquartier an der Plantage mit ehrenamtlichen Aufsichten unterstützen würden.

Er kündigte zugleich an, der Förderverein werde das Museum im Kreativquartier auch über Zustiftungen unterstützen.

Wicke sagte der Verein unterstütze ausdrücklich den Antrag der Linken. Auskunft zu einer vergleichbaren Offerte des Vereins für einen Anbau am Alten Markt konnte er auf Nachfrage von Sarah Zalfen (SPD) nicht geben: Darüber habe der Verein noch nicht diskutiert.

Zalfen: „Das fühlt sich komisch an“

Unbeantwortet blieb auch die Frage der SPD-Politikerin an die Verwaltung nach möglichen rechtlichen Bedenken, weil die Stadt das Kreativquartier zunächst per Konzeptvergabe an den Projejktentwickler verkauft habe und nun selbst wieder als Mieter eintreten wolle: „Das fühlt sich komisch an.“

Grünen-Fraktionschefin Saskia Hüneke warnte in der Debatte als erste vor einer verfrühten Festlegung auf eine Museums-Dependance im Kreativquartier zu Lasten eines schon lange diskutierten Anbaus am Alten Markt. Bei beiden Modellen gebe es Finanzierungsprobleme.

Die Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des Museums am Alten Markt wurde vom Ausschuss ebenso „zustimmend zur Kenntnis genommen“ wie die Information über das Mietangebot und das Konzept für die Museums-Außennstelle im Kreativquartier.

Von Volker Oelschläger