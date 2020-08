Anders als jemals zuvor: So lief in Potsdam der Tag der Einschulung in Corona-Zeiten

Potsdam

Gespannt lauschen sie ihren großen Mitschülern. Vor lauter Aufregung haben viele von ihnen vergessen, ihren Schulranzen abzunehmen. 25 Jungen und Mädchen sitzen auf Sportbänken in den ersten beiden Reihen in der großen Sporthalle der Grundschule Am Pappelhain im Stern. Sie und ihre Eltern lauschen dem Programm, dass die Schulleitung, die Lehrer und die Mitschüler für sie auf die Beine gestellt haben.

Kein Gesang im Programm der Einschulungsfeier

Sie alle feiern den Tag, auf den so viele Kinder um die sechs Jahre in der ganzen Stadt gewartet haben: Ihren Einschulungstag. In der Schule Am Pappelhain tanzen die großen Mitschüler, sie spielen Akkordeon und sie sagen Gedichte auf. Nur singen tun sie nicht. Denn diese Einschulungsfeier ist anders als alle zuvor – wegen der Corona-Pandemie. „Ich bin schon vor den Ferien zu der Entscheidung gekommen, dass wir heute nicht singen“, sagt Schulleiterin Beatrix Lirche, „weil singen scheinbar ja ein hohes Infektionsrisiko birgt.“

Vieles musste bedacht werden, sagt Lirche, bei so einer Einschulungsfeier in Corona-Zeiten. Zurückblickend auf die Vorbereitungen und auf den Einschulungstag, sagt sie aber: „Wir haben uns in unserem Alltag ja schon so an die Hygieneregeln gewöhnt, dass mich unsere Feier überhaupt nicht bedrückt hat. Ja, es war anders, aber ich bin froh, dass wir unsere Feier so durchführen konnten.“ Das sei auch der großen Sporthalle geschuldet. Nur einen Bruchteil davon nutzte Lirche für die Einschulungsfeier.

Hileen Yasser freut sich auf den Unterricht

Am Sonnabend wurden an ihrer Schule 75 Kinder eingeschult, aufgeteilt auf drei Klassen, die nacheinander ihre Feier bekommen haben. Dazu waren nur die Eltern eingeladen. Vereinzelt kamen auch Geschwisterkinder. „Die haben wir jetzt nicht ausgeschlossen, auch weil trotzdem der Abstand gewahrt werden konnte“, so Lirche.

Eine von den neuen ABC-Schützen am Pappelhain ist Hileen Yasser. Die 6-Jährige hält stolz ihre pinke Zuckertüte im Arm. „Da ist eine Barbie drin“, sagt sie und strahlt bis über beide Ohren. Gerade ist sie aus ihrer ersten Unterrichtsstunde gekommen. Die gab es direkt nach der Einschulungsfeier in der Turnhalle. „Wir haben schon ein bisschen gelesen“, sagt sie weiter. Und sie habe ihre Mitschüler kennengelernt. „Es war wirklich sehr nett“, fasst ihre Mutter Nesreen Yasser die Feier zusammen. Sie hat mit ihrem Sohn Saleh (11) und mit ihrer Tochter Allin (3) darauf gewartet, dass Hileen herauskommt. „Die Maske hat gestört, aber ich verstehe natürlich, dass sie sein muss.“ Bei der Einschulungsfeier herrschte eine strikte Maskenpflicht.

Hileen Yasser (6, l.) feierte mit ihrer Mutter Nesreen (36) und ihren Geschwistern Allin (3) und Saleh (11) ihre Einschulung in der Grundschule am Pappelhain. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ihre Mitschülerin Lily Lorraine (6) ist ebenfalls sehr aufgeregt an diesem Tag. So aufgeregt, dass sie auf die Fragen der MAZ nicht antworten mag. Aber sie nickt auf die Frage, ob sie sich auf die Schule freut. Für ihre Familie ist es die zweite Einschulung. „Durch diese Corona-Vorgaben war es ein bisschen bedrückend“, sagt ihr Vater Tino Woiwode (32) und muss an die Einschulung seines älteren Sohnes vor vier Jahren denken. „Es war auch sehr schade, dass die Großeltern nicht dabei sein konnten“, ergänzt seine Partnerin Virginia Borczyk (29). Beide haben trotzdem Verständnis für die Einschränkungen.

Auch an der Gerhart-Hauptmann-Grundschule in der Brandenburger Vorstadt ist in diesem Jahr alles anders. „Noch nie in meiner 14-jährigen Zeit als Leiterin an dieser Schule durfte ich die Großeltern nicht zur Einschulung einladen“, sagt Sabine Röding-Kanwischer, „das tat mir sehr weh.“ An ihrer Schule gab es am Sonnabend zwei Feiern für zwei neue Klassen. Insgesamt wurden 50 Schüler eingeschult. „Wir sind alle super aufgeregt und freuen uns, dass es endlich wieder losgehen kann“, sagt sie weiter und meint damit nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer.

Schulleiterin Röding-Kanwischer: Maskenpflicht für höchstmögliche Sicherheit

Wie ihre Kollegin Beatrice Lirche pocht Röding-Kanwischer auf das Tragen von Masken. „Bei uns besteht die Pflicht ab Montag schon“, sagt sie, „überall, außer in den Unterrichtsräumen und in der Turnhalle. Wir wollen einfach den Schulbetrieb aufrecht erhalten und gleichzeitig für eine höchstmögliche Sicherheit sorgen“, so Röding-Kanswischer weiter.

An der Gerhart-Hauptmann-Grundschule freut sich Lena Pohle über ihre Einschulung. „Es war ein zuckersüßes Programm“, sagt ihre Mutter Christine Pohle (37), „die Schüler, die es vorgetragen haben, haben es sich ja zum Teil selbst ausgedacht. Und auch wie es mit dem Abstand war und so, das war alles in Ordnung.“ Ihr Mann Dominik (37) und sie haben gerade den Teil des Elternprogramms erlebt – während Lena ihre erste Unterrichtsstunde bekam. Nun warten die beiden auf ihre Tochter. Als sie herauskommt, strahlt sie, nimmt ihre Zuckertüte von Papa und Mama entgegen. „Es war cool“, sagt Lena, „weil wir eine kleine Mini-Zuckertüte gekriegt haben und den Finki gesehen haben.“ Das ist das Klassenmaskottchen ihrer Klasse. Nun geht es nach Hause. Die drei treffen sich mit der Familie und feiern im Garten weiter.

Dominik und Chrisine Pohle mit ihrer Tochter Lena am Einschulungstag an der Gerhart-Hauptmann-Grundschule. Quelle: Annika Jensen

Hilen, Lily und Lena sind drei von etwa 2100 Kindern, die am Sonnabend in Potsdam an insgesamt 31 Schulen eingeschult wurden. Im Landkreis Potsdam-Mittelmark feierten an 42 Schulen rund 2000 Schüler den Start in das Schulleben.

Auch an den beiden evangelischen Grundschulen der Hoffbauer-Stiftung in Babelsberg und in der Nauener Vorstadt waren die Eischulungsfeiern für 110 Kinder anders als sonst. „Wir haben uns für eine Open Air-Veranstaltung entschieden, schließlich ist bei allen Hygienemaßnahmen der erste Tag als Schulkind ein ganz wichtiger im Leben“, sagt Jürgen Kratzig, der Geschäftsführer der Hoffbauer gGmbH.

Schulen der Hoffbauer-Stiftung: Stimmung ist gut

Je zwei Erwachsene durften die ABC-Schützen begleiten. „Das ist natürlich bedauerlich für die Geschwister und die Großeltern, aber so sind eben die Regeln“, sagt Kraetzig. Der große Gottesdienst für alle Neuen wurde in mehrere kleine aufgeteilt. Chorgesang und das Willkommens-Buffet der älteren Schüler für die Kleinen wurden gestrichen. „Das ist am Ende alles verschmerzbar“, so Kraetzig. Mehr Sorge mache ihm der Regelbetrieb an den Schulen ab Montag. „Die Stimmung im Kollegium ist sehr gut, aber von Normalbetrieb an den Schulen kann man nicht reden.“

