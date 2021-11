Innenstadt

Was schon bei der mobilen Impfaktion am Mittwoch in der Waldstadt zu beobachten war, zeigt sich nun am Donnerstag auch am Markt-Center der Innenstadt: In der fast endlosen Schlange der Wartenden stehen auffällig viele ältere Menschen zum Boostern an. Und die Auffrischung ist für manchen sogar dringend.

Die zweitägige Impfaktion in den Räumen einer aufgegebenen Bankfiliale ist erneut durch Rewe-Einzelhändler Siegfried Grube organisiert worden. Er will vermeiden, dass, wie am Mittwoch, mehr als die Hälfte der Impfwilligen abgewiesen wird, weil die Zeit nicht reicht. Deshalb hat er vorsorglich schon von Anfang an zwei Impfärzte und zwei Teams vom Deutschen Roten Kreuz im Einsatz, was am Mittwoch in der Waldstadt erst im Laufe der Aktion veranlasst worden war.

Zweieinhalb Stunden vor dem Impfstart gekommen

Markus Lange (50) ist aus Berlin zum Impfen nach Potsdam gekommen. Er hatte es schon am Mittwoch in der Waldstadt versucht. Quelle: Rainer Schüler

Schon am Mittwoch war Markus Lange aus Berlin nach Potsdam gekommen zur Impfung. Er kam aber erst eine Stunde nach Öffnung der Impfstelle in der Zweigbibliothek der Waldstadt und stand so weit hinten in der Schlange, dass er aufgab. Am Donnerstag war der 50-Jährige dann der Allererste am Markt-Center und stand schon zweieinhalb Stunden vor dem Impfstart bereit. Er ist selbständiger Garten- und Landschaftsbauer und hatte sich vorsorglich seinen Laptop mitgebracht, um das Eine und Andere beim Warten zu erledigen. Er ließ sich mit Johnson & Johnson impfen.

Für die ersten 20 Meter der Schlange hatte Rewe-Händler Grube Stühle aufstellen lassen, doch der übergroße Rest der stetig weiter wachsenden Menschenmenge stand in einem Gang nach draußen und dort noch hundert Meter bis zum Luisenplatz; es war empfindlich kalt draußen.

Schlechte Erfahrungen in der Waldstadt gemacht

Altenpflegerin Erika Springer (55) hatte es auch schon am Mittwoch in der Waldstadt versucht und sich nun einen Hocker mitgebracht für die Wartezeit im Markt-Center. Quelle: Rainer Schüler

Im Gang saß Erika Springer auf einem mitgebrachten Klapphocker – wegen dieser Idee beneidet von den Wartenden vor und hinter ihr. Auch sie hatte am Mittwoch die Mega-Schlange in der Waldstadt erlebt und dass die Masse der Impfwilligen dort abgewiesen wurde. Sie war am Mittwoch erst um 13.30 Uhr gekommen und schon chancenlos. Sie stand eine halbe Stunde an, „dann kamen Leute vom DRK und sagten uns, dass es keinen Zweck mehr hat.“ Deshalb versuchte die 55-Jährige es nun erneut eine Auffrischungsimpfung zu bekommen, und sie musste es schaffen. Sie hatte aber auch frei am Donnerstag: „Ich arbeite in einem Altenpflegeheim und will nicht schuld sein, dass ich jemanden anstecke“, sagte sie.

Booster-Impfung für den Flug in die USA

Doris Lindemann (77) will nach Amerika fliegen zu ihrer Tochter und ihrem Enkel, der im Oktober geheiratet hat. Quelle: Rainer Schüler

Im Freien fing Doris Lindemann schon zehn Minuten vor Start der Aktion an zu frieren; und sie hatte noch rund 200 Leute vor sich. „Mein Enkel in Amerika hat im Oktober geheiratet“, erzählte die 77-Jährige. Sie hatte einen Flug gebucht bei Lufthansa, durfte aber nicht fliegen. Warum, weiß sie nicht. Geld bekam sie nicht zurück, jedoch das Angebot, mit der Buchung fliegen zu können, wenn das bis Ende Dezember passiert. Jetzt will sie am 13. Dezember fliegen und braucht dazu die Booster-Impfung. Ihr Hausarzt könnte sie erst im Januar boostern – das ist klar zu spät. „Meine Tochter und der Enkel leben in Amerika“, sagte sie der MAZ: „Da bleibe ich halt über Weihnachten.“ Falls sie es am Donnerstag nicht schaffe, stelle sie sich Freitag wieder an, dann allerdings viel früher, sagte sie. Offenbar jedoch müsste sie das gar nicht: Nach MAZ-Informationen reicht für die USA die Zweitimpfung zusammen mit einem aktuellen Corona-Test, der nicht älter als drei Tage ist. Boostern lassen kann man sich in Amerika dann ohne Probleme.

Von Rainer Schüler