Potsdam

„Potsdam ist für mich eine Stadt, die sich nicht mehr betreten lässt, selbst wenn ihre Umrisse noch existieren,“ erklärte André Kubiczek einmal. Wird der Schriftsteller wortbrüchig, wenn er am 20. April, 20 Uhr, nach Potsdam kommt, um in der Waschhaus-Arena seinem Buch „Der perfekte Kuss“ zu lesen?

Die Jugenderinnerungen seines Ich-Erzählers René haben auch im dritten Teil viel mit Kubiczeks eigenem Leben gemein, mit seiner Teenager-Zeit Mitte der 1980er Jahre in Potsdam, als in der Sowjetunion plötzlich Michail Gorbatschow den Ton angab. Mit dem Bestseller „Skizze eines Sommers“ schaffte es der gebürtige Potsdamer 2018 auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Die Fortsetzung von Renés Geschichte mit dem Titel „Straße der Jugend“ erschien 2020 und ging in der öffentlichen Wahrnehmung etwas unter. „Ich bin sehr froh über ,Der perfekte Kuss‘, auch weil es den zweiten Teil wieder einfängt, der naturgemäß ein bisschen in der Luft hing bis jetzt. Nun ist alles rund“, freut sich Kubiczek.

Kubiczeks Potsdam von damals gibt es nicht mehr

Rowohlt-Verlag und Autor wollten eigentlich den Abschluss der Jugend-Trilogie im März gebührend auf der Leipziger Buchmesse feiern. Doch das Branchentreffen fiel wegen Corona zum dritten Mal in Folge aus. Um so erfreulicher ist es nun, dass der 52-Jährige in Potsdam auftritt, wo sein Held in Abgrenzung zu Punkern und Hippies einst zum New-Wave-Jünger wurde und sich zum ersten Mal verliebt hat. Doch dieses Potsdam gibt es nicht mehr. Weil es nur noch im Gedächtnis existiert, meint Kubiczek, dass es sich nicht mehr betreten lässt.

Seit er Ende August 1985 die Wohnung im Neubaugebiet Am Stern in Richtung Halle verließ, um einen Internatsplatz an der Arbeiter- und Bauernfakultät (ABF) in Halle zu beziehen, „wuchsen sich die Ahnungen von Verlust zu finsterer Melancholie aus, zumal meine neue Stadt nur wenig Tröstendes bereit hielt“, schrieb Kubiczek über sich. „Halle war nicht nur größer als Potsdam, es war grauer, verfallener, rau, unübersichtlich und proletarisch“.

Kurz vor dem Untergang der DDR zerstob dann aber auch sein Karriereplan, in Moskau „irgendwas mit Ökonomie“ zu studieren. Wie in ihm selbst die Zweifel überhand nahmen, das erzählt Kubiczek in „Der perfekte Kuss“. „The Perfect Kiss“ bezieht sich auf einen Song von New Order 1987. Da René in Halle keinen guten Westempfang hat, nimmt er solche Lieder in Potsdam auf. Der Kuss bezieht sich natürlich auch auf Rebecca, die Künstlertochter vom Heiligen See, die ihm nach Halle gefolgt ist. Warum ihre Liebesgeschichte nicht so recht in Gang kommt, wird erst im Finale deutlich.

Die Hoffnungen von 1989

Am 30. Juni 1990 saß Kubiczek dann wieder im Café Heider am Nauen Tor, um Luft zu holen. „Ich übernachtete jetzt meist bei Freunden, die Wohnungen besetzt hatten oder gleich komplette, marode Häuser. Vormittags arbeitete ich als Postbote, nachmittags trafen wir uns in den alten Cafés, wo wir bis tief in die Nacht über Politik redeten. Wir malten uns ein neues, frisches Land aus, jenseits des despotischen Sozialismus‘ und ohne die Profitgier des Kapitalismus, von der wir gehört hatten. Die ganze Stadt war wie elektrisiert: Untergrund-Galerien eröffneten, Zeitungen wurden gegründet, und nie spielte Geld eine Rolle. Im Kabarett am Obelisk traten Hardcorebands aus den USA auf“, erinnert er sich.

André Kubiczek: Der perfekte Kuss, Rowohlt, 400 Seiten, 24 Euro.

Dann tauchte Kubiczek ins Rheinland ab, bis er dann Ende der 90er Jahre nach Berlin zog. Heute lebt der Vater einer Tochter im Prenzlauer Berg. Und obwohl er seit seinem Debüt „Junge Talente“ 2002 insgesamt zehn vollwertige Bücher veröffentlicht hat, ist er nicht auf Rosen gebettet. Um als Künstler existierten zu können, muss er seine Lebenshaltung oft einschränken. „In Potsdam zu wohnen, das könnte ich mir heute nicht leisten.“

Natürlich hat Kubiczek über die Jahrzehnte verfolgt, was sich in seiner Heimatstadt tat. Längere Zeit hieß es, Potsdam sei die Hauptstadt der Jammer-Ossis und der alten Seilschaften. „Später war die Rede von Journalisten, Moderatoren und Milliardären, die die Stadt gleichzeitig aufkauften und mit Spenden beglückten. Das klang trotzdem nach Aufschwung. Ich freute mich ein bisschen für die Potsdamer und war andererseits froh, selbst keiner mehr zu sein“, so Kubiczek.

Schreibt Kubiczek eine Fortsetzung?

Aber dann kam er in das Alter, in dem man sich fragt: „Wie kam es dazu, dass ich wurde, wie ich bin?“ Nun wurde ihm klar, dass seine „ewige Stadt“ Potsdam hieß - „mit Neubaugebieten und Schlössern und Parks und Seen“. Und das empfand er als „ein kleines Glück“.

André Kubiczek hat im MAZ-Interview einmal gesagt, mehr als drei Bücher mit der Erzählfigur René werde es nicht geben. Doch am Ende ist der Leser wiederum gespannt, wie es in dessen Leben weitergeht. Offenbar hat René den Fehler seines Lebens gemacht, als er sich kurz vor der Wende zu drei Jahren NVA verpflichtet, um anschließend Germanistik studieren zu können. Wird André Kubiczek das in einem weiteren Band erzählen? Eine Frage, die bei der Lesung am 20. April sicher gestellt wird.

