Kunstverein für separates Museumsdepot

Innenstadt

Der Potsdamer Kunstverein unterstützt die Anregung des Museumsfördervereins, erneut den Bau eines gesonderten Museumsdepots ins Auge zu fassen und dafür einen privaten Investor zu suchen. Das hat der Vereinsvorsitzende Andreas Hüneke mitgeteilt.

Andreas Hüneke. Quelle: Bernd Gartenschläger

Anzeige

Angesichts der Tatsache, dass durch die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung die Verwirklichung eines städtischen Zentraldepots in „weite Ferne rücke“, werde damit ein „leichter erreichbares Ziel“ gesetzt. Der vorgeschlagene Standort an der Kellertorbrücke würde durch seine Nähe zum Museum auch kurzfristige Depotarbeiten ermöglichen, so Hüneke.

Weitere MAZ+ Artikel

Wie berichtet, ist mit dem am Mittwoch beschlossenen Doppelhaushalt 2020/21 ein erneuter Zeitverzug für das Zentraldepot bekannt geworden, das neben dem Potsdam-Museum auch vom Naturkundemuseum, der Bibliothek, dem Stadtarchiv und der Denkmalpflege genutzt werden soll. Der Standort ist noch immer unklar, erste Planungsmittel sollen frühestens 2022/23 bereit stehen.

Lesen Sie auch: Abschied vom Zentraldepot?

Das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Körnermagazin stand am Kellertor. Quelle: Aleksandra Mirnika/Potsdam School of Architecture

Markus Wicke als Vorsitzender des Museums-Fördervereins hatte daraufhin eine Rückbesinnung auf die ursprünglich diskutierte Variante eines separaten Depotneubaus für das Potsdam-Museum gefordert. Er bezog sich dabei auf Willo Göpel, Vorsitzender des Bauvereins, der den Wiederaufbau des im Krieg zerstörten Körnermagazins am Kellertor als Depot vorgeschlagen hat.

Nach Einschätzung der Stadt wäre der auf mit rund 5000 Quadratmetern Nutzfläche in fünf Geschossen für das Zentraldepot zu klein. Unterstützung bekam Wicke mit seiner Idee einer separaten Lösung im jüngsten Kulturausschuss von Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) und Saskia Hüneke (Grüne).

Lesen Sie auch: Kritik am Zeitplan für Zentraldepot

Andreas Hüneke, der sich als Vorsitzender des Potsdamer Kunstvereins schon mehrfach zur Depotfrage geäußert hatte, bekräftigte: „Bei den Beständen des Museums geht es nicht nur um kulturelle Werte sondern auch konkret um städtisches Vermögen.“

Bei unzureichenden Lagerungsbedingungen könne mit diesen Werten „nicht sachgerecht gearbeitet werden und mit dem Anwachsen der Bestände wird ihre Pflege und Erhaltung immer schwieriger“, so Hüneke: „Wir halten es für unabdingbar, dass in absehbarer Zeit ein Museumsdepot geschaffen wird, mit dem diese Probleme gelöst werden können.“

Lesen Sie auch: Ein leerer Raum fürs Potsdam-Museum

Von Volker Oelschläger