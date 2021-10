Brandenburger Vorstadt

Ein Betrug ist der Polizei am Sonntag gemeldet worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte eine 73-jährige Frau Wertgegenstände über ein Aktionshaus veräußern und hatte sich deshalb an ein Auktionsvermittlungshaus gewandt, das ihre Daten an kleine Auktionshäuser mit Interesse an den Gegenständen verbreiten sollte.

Tausende Euro als Pfand verlangt

Vor einigen Tagen meldete sich ein angebliches Auktionshaus telefonisch bei der Frau und verlangte zunächst mehrere tausend Euro als Pfand und Nachweis dafür, dass die Seniorin die angegebenen Wertgegenstände tatsächlich versteigern lassen möchte. Die Frau schenkte dem Glauben und überwies das Geld. Als es kurze Zeit später allerdings erneut zu einer Geldforderung von mehreren tausend Euro kam, kam sie dieser nicht mehr nach. Sie berichtete einer Bekannten davon, die schließlich die Polizei verständigte. Eine Anzeige wegen Betrugs wurde aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. Diese dauern weiter an.

Von MAZonline