Potsdam

Die meisten Unfälle passieren bekanntlich im Haushalt – für einen Potsdamer ging so ein Malheur am Freitagabend noch einmal glimpflich aus. Der Mann (36) war beim Kochen eingeschlafen – mit Folgen.

Das Abendbrot brannte an. Dabei war die Rauchentwicklung in dem Mehrfamilienhaus in der Saarmunder Straße in der Waldstadt so stark, dass Nachbarn Alarm schlugen. Feuerwehr und Polizei rückten daraufhin an.

Es wurden keine Personen verletzt, auch Eigentum kam laut Polizei nicht zu Schaden.

Von MAZonline