Corona: Für Pflege-Azubis geht die Theorie vor

Das Lernen geht vor. Ob Altenheim, ambulante Pflege oder Krankenhaus: Trotz der fortschreitenden Corona-Pandemie sind die Auszubildenden in den Pflegeberufen zum aktuellen Zeitpunkt nicht ohne Weiteres in der Praxis einzusetzen. Darauf weist die Gesundheitsakademie Potsdam hin – der Verbund, in dem zum Jahresbeginn drei große Gesundheits-Unternehmen der Region ihre Pflegefachschulen verschmolzen haben. Kurz gefasst: Die Azubis, die in diesen Tagen die Schulbank hätten drücken müssen, aber stattdessen daheim pauken, stehen für ihre Praxis-Betriebe nicht zur Verfügung.

Grundsätzlich ist es so: In den Schulen der Gesundheitsakademie findet – wie an allen anderen Schulen im Land Brandenburg und in der Bundesrepublik – aufgrund des Corona-Virus seit dem 18. März kein Unterricht mehr in der herkömmlichen Form, also in der Schule, statt. Das bedeutet aber nicht, dass der Unterricht ausfällt, betont Christel Bässler, die Gesamtleiterin Pflegeberufe in der Gesundheitsakademie Potsdam gGmbH. Die Azubis sind demnach angehalten, selbstständig zu Hause zu lernen.

Anforderungen sind zu erfüllen

Den Schulen obliege die Pflicht, die Ausbildung zu sichern, so dass die Lernenden vor den staatlichen Prüfungen eine ausreichende Vorbereitung erhalten, so Christel Bässler. „Es wird am Ende der Ausbildungen trotz dieser historischen Krise keine Rücknahme von gesetzlich verankerten Anforderungen geben.“ Konkret bedeutet das, dass die Schulen die gesetzlich festgelegten Unterrichtsstunden und Inhalte weiter anbieten – zum Selbststudium.

„Ein einfacher Theorie-Praxis-Tausch würde die Schulen im Nachgang ins Chaos führen“, warnt Christel Bässler. „Die Theorie- und Prüfungsblöcke an den Schulen sind so geplant, dass wir ganzjährig ausgelastet sind. Allein an unseren drei Standorten müssten wir durch einen Tausch zusätzlich über 200 Unterrichtstage nach der Corona-Krise bewältigen. – Das ist nicht nachzuholen“, so Christel Bässler. Drastische Folge: Würden Ausbildungen nicht regelkonform zu Ende gebracht, stünden keine Absolventen am Ende der Ausbildungszeit zur Verfügung. Dien Nachteil würden zuerst die Praxiseinrichtungen spüren.

Prüfung findet wie geplant statt

Der Unterricht funktioniert derzeit folgendermaßen: Der Präsenzunterricht ist – vorerst bis 19. April – ausgesetzt. Die Azubis erhalten derweil Lernaufgaben, die sie unter Zeitvorgaben und mit Ergebnissicherung bearbeiten müssen. Je nach Inhalt kommen Online-Plattformen, Videoschalten, Webinare, E-Mail oder das Telefon zum Einsatz. „Ziel sind abrufbare Lernergebnisse bis zum Notenschluss Ende April“, so Christel Bässler. Die Examensprüfungen würden wie geplant stattfinden.

„Für die Einsatzpläne in der Praxis ändert sich aktuell nichts“, betont Christel Bässler. Die Praxiseinrichtungen – etwa Pflegeheime – können die Azubis demnach einplanen, allerdings ausschließlich in der ohnehin dafür verabredeten Praxiszeit: „In der Theoriezeit sind sie nicht für die Praxis verfügbar.“ Der Unterricht könne nicht nachgeholt werden. Die dafür eingeplante Zeit gelte als absolvierte Lernzeit.

„Gleichzeitig haben wir natürlich auch die Gesamtlage im Blick“ versichert Christel Bässler. Die Auszubildenden sind – ähnlich wie Medizinstudenten – als Helfer in der größten Not vorgesehen. Sollten die Bemühungen, das Virus zu bremsen, nicht greifen, werde man daher „flexibel und unkonventionell“ agieren: „Aber diese Zeit muss umsichtig vorbereitet werden und im Nachgang ausgeglichen werden können.“

In der neuen Gesundheitsakademie sind die Hoffbauer Altenpflegeschule, die Schule für Pflegeberufe „ Ernst von Bergmann“ und die Evangelische Ausbildungsstätte für Pflegeberufe mit derzeit insgesamt 600 Ausbildungsplätzen aufgegangen. Das Angebot soll ausgebaut, weitere Bildungsgänge sollen etabliert werden. Ein erklärtes Ziel der Akademie ist zudem, mehr Interessenten für die Pflege zu gewinnen. Die Akademie soll auf Hermannswerder, Heimstatt der Hoffbauer-Stiftung, ansässig sein. An den anderen beiden Schulstandorten in Kleinmachnow und in der Potsdamer Innenstadt ist nach Abschluss der bereits begonnenen Kurse zur Alten-, Gesundheits- und Krankenpflege sowie zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 2024 Schluss.

Von Nadine Fabian