Mädchen sexuell missbraucht: „Die nimmste mit nach Hause“

Saufen, schlafen, saufen. Seit Jahren, seit Jahrzehnten. Mehr passiert nicht im Leben des Willi D., der sich vor dem Landgericht Potsdam wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Tateinheit mit weiteren Sexualdelikten, Entziehung Minderjähriger, Freiheitsberaubung und Körperverletzung verantworten muss – und der am zweiten Verhandlungstag gestanden hat. Saufen, schlafen, saufen – und gegen die Stimmen kämpfen. Die Stimmen, die ihm zuraunen: „Die nimmste mit nach Hause, dann machste dit und dit – oder schon unterwegs“

Wer ist der Mann, der am 25. Mai 2019 ein sechsjähriges Mädchen vor dem Möbelhaus Porta einfach so mitgenommen und sich an ihm in seiner Drewitzer Plattenbauwohnung vergangen hat?

Während es Willi D. (58) seinem Verteidiger überlässt, unter Ausschluss der Öffentlichkeit das Geständnis vorzutragen, berichtet er in öffentlicher Sitzung selbst aus seinem Leben. Sein Brandenburgisch ist breiig und schwer zu verstehen. Die Richter bitten ihn mehrmals, sich zu wiederholen – sie selbst müssen trotz Mikrophonanlage lauter sprechen als gewohnt, denn Willi D. hört schlecht. Die Befragung ist quälend. Die Einblicke in ein Leben, das aus kaum mehr besteht als aus Suff und Apathie, sind erschütternd.

Die Wende erlebt er hinter Gittern – seither ist er arbeitslos

Willi D. stammt aus einem Dorf bei Neuruppin ( Ostprignitz-Ruppin). Er stammt vielmehr vom Rande jenes Dorfes, dessen Gehöfte malerisch zwischen Wäldern, Wiesen und Seen liegen. Das Haus der Eltern liegt abgeschieden. Ein paar Hundert Meter sind es in den Ort mit Fachwerkkirche, Gasthof, LPG und der kleinen Schule, die Willi D. und die anderen Dorfkinder nach der dritten Klasse verlassen, um im Nachbarort weiter zu lernen. Die siebte Klasse muss Willi D. wiederholen. Nach der achten geht er ab und macht eine Lehre zum Elektromontierer. Sein Geld verdient er später als Maler, dann als Forstarbeiter. Nach der Wende, die er hinter Gittern erlebt, „ging beruflich gar nichts mehr weiter“, sagt Willi D.: „Mit Arbeit habe ich dann überhaupt nichts mehr zu tun gehabt, außer mit Ein-Euro-Jobs.“

Willi D. und sein Verteidiger Thomas Arndt im Landgericht Potsdam – hier beim Prozessauftakt im Dezember. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Familie D. ist groß. Willi D. bringt vor Gericht nicht gleich zusammen, wie viele Geschwister er hat. Sind es drei? Vier? Er zählt die Namen an den Fingern zusammen. „Wir waren sechs“, sagt er. „Aber ein Bruder wurde überfahren.“ Von den übrigen fünfen sei er das mittlere Kind. Kontakt habe er zu seinen Geschwistern so gut wie keinen.

Schon als Kind beginnt Willi D. mit dem Trinken

Willi D. ist noch ein Kind, als er zu trinken beginnt. Er bezeichnet sich heute selbst als Alkoholiker. „Ich habe mit dreizehn angefangen. Es kann auch früher gewesen sein, wo ich mal geschmeckt habe. Aber richtig angefangen habe ich mit dreizehn. Klarer, Cognac, Bier.“ Die Mutter, die in seinen Ausführungen immer wieder auftaucht und heute sein einziger Halt zu sein scheint, habe davon nichts mitbekommen: „Weil die konnte das bei mir nicht riechen“, sagt Willi D.: „Sie hat ja Vaddern seine Fahne jerochen.“

Mehrmals versucht er, vom Alkohol loszukommen

Ja, er habe versucht, vom Alkohol loszukommen. Er habe mehrere Entgiftungen und auch einige Langzeittherapien gemacht. „Dann bin ich nicht zur Disko, nicht zum Tanz. Ich habe mich selbst vor dem Alkohol versteckt, bis ich wieder weggegangen und nicht an dem Regal vorbeigekommen bin.“ So sehr ihm seine Saufexzesse schon in jungen Jahren zusetzen, so zerrissen ist er doch jedes Mal, wenn es an den Entzug geht: Teils habe er die Therapie gewollt, teils habe man ihn zwingen müssen: „Ich wollte, weil es ja immer mehr wurde. Aber auf der anderen Art wollte ich es nicht. Da kam mein innerer Schweinehund hoch und sagte: Nein, du kannst auch weiter trinken.“ Im Rausch werde er eher lustig, locker: „Ich bin dann nicht so verklemmt.“ Im Rausch halte er die Stimmen im Zaum. Die, die ihm zuraunen: „Die nimmste mit nach Hause, dann machste dit und dit – oder schon unterwegs.“

Blick zum Möbelhaus Porta: Hier trafen Willi D. und sein späteres Opfer aufeinander. Quelle: Bernd Gartenschläger

Zuerst, erzählt Willi D., beziehen sich die Stimmen nicht auf Frauen und Mädchen, nicht auf bestimmte Personen: „Erst am Schluss. Das ist im Prinzip heute noch so – ich will ja gar nicht, aber da steckt irgendwie ein Zwang hinter. Ich will das alles gar nicht – wenn die Stimmen aufhören würden, dann würde ich hier nicht sitzen.“ Während eines Aufenthalts in einer psychiatrischen Klinik habe er Tabletten bekommen und nach der Entlassung für kurze Zeit weiter genommen. Er habe aber außerhalb der Klinik keinen festen Arzt und so auch keine regelmäßige Behandlung, keine Rezepte – keine Kontrolle.

„Ich sehe auch Menschen, die nicht da sind – in Schattenform sind die“

In der Psychiatrie sei er wegen seines Alkoholproblems und wegen seiner Straftaten gewesen. „Das hängt immer beides zusammen“, sagt Willi D. „Erst kann ich mit Alkohol alles unterdrücken – bis dann irgendwie in meinem Gehirnkasten was verkehrt wird. In dem Moment kann ich mich dann nicht mehr steuern.“ Auf die Frage des Vorsitzenden Richters, was er unterdrücke, sagt Willi D.: „Ich unterdrücke meine eigenen Gefühle. Ich sag mir immer wieder, ich könnte ja wieder straffällig werden – also unterdrücke ich meine Gefühle damit. Bis dann der Punkt gekommen ist, dass ich nichts mehr unterdrücken kann, weil der Alkohol schon zur Gewohnheit geworden ist. Deshalb trinke ich dann immer mehr, mehr, mehr.“ Auf die Nachfrage, welche Gefühle das seien, sagt Willi D.: „Freundschaftliche Gefühle. Aber hauptsächlich die Gefühle, dass ich nicht wieder straffällig werde – und das schlägt dann ins Gegenteil um. Dann unterdrückt der Alkohol nicht mehr meine Gefühle, sondern er fördert sie.“ Dann höre er die Stimmen, die ihm Befehle geben. „Die Stimmen haben mich auch schon gejagt“, sagt Willi D.: „Ich sehe auch Menschen, die nicht da sind – in Schattenform sind die.“ Die Stimmen und Schatten würden ihn bedrohen, „dass sie mich und meine Mutter töten, wenn ich nicht das mache, was sie sagen.“ Er habe Angst vor den Stimmen.

Im Alter von siebzehn Jahren als Sexualstraftäter weggesperrt

Mit siebzehn – er lebt noch bei der Mutter – fährt Willi D. zum ersten Mal ein, nachdem ihn das Kreisgericht Neuruppin wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt hat. Er sagt, er habe schon damals die Stimmen gehört. Willi D. ist fünfundzwanzig, als er auf freien Fuß kommt. Er wird Vater, er heiratet und wird wenig später auch schon wieder geschieden. „Die Scheidung war wegen ick bin wieder straffällig jeworden – ich glaube wegen Vergewaltigung.“ Willi D. hat in seinem Leben eine Reihe von Sexualstraftaten begangen. Erklären könne er sich das aber nicht.

Er arbeitet nicht. Hat keine Freunde, nicht mal Trinkkumpane.

Seinen Sohn habe er nach der Scheidung nie mehr gesehen. Er wisse nichts über ihn. An den Namen seiner Ex-Frau erinnert sich Willi D. nicht sofort. Andrea? Monika? Doch, Andrea! Das mit Monika sei nur beiläufig gewesen. Ob vor oder nach Andrea wisse er nicht mehr. Er habe hin und wieder eine „Lebenskameradin“ gehabt. Aber eigentlich sehe es mit den Frauen schlecht aus. „Meine beste Freundin ist der Alkohol“, sagt Willi D. Er arbeitet nicht. Hat keine Freunde, nicht mal Trinkkumpane. „Ich hab mir gesagt, das Geld kann ich auch alleine versaufen. Es kann nicht sein, dass ich immer einen ausgeben muss – und habe mich dann zurückgezogen.“

Er isst oft Tage, manchmal eine Woche lang nichts

Einen normalen Tag in seinem Leben beschreibt Willi D. folgendermaßen: Wenn er aufwacht, zittert er, hat Schweißausbrüche, Angstzustände, Gummibeine. Dann müsse er hin- und herlaufen in seiner Wohnung, gehe irgendwann auf den Balkon und versuche runterzuschauen, ohne sich „krampfhaft“ festzuhalten. „Wenn es geht, kann ich rausgehen. Sonst schaffe ich es nicht – nicht mal mit Rutschen, auch wenn ich ’ne halbe Flasche drin habe. Die muss erst einmal wirken.“ Willi D. trinkt Klaren. Wenn er sich gewappnet fühlt, rutscht er die Treppe runter: Rücken an die Wand, im Krebsgang bis zur Haustür. Dort greift er mit einer Hand die Treppe, mit der anderen die Wand und hievt sich auf die Beine. Zwanzig Minuten brauche er zu Fuß bis zum Stern-Center. Bei Real – und nur dort, denn anderswo hat er Hausverbot – kaufe er die erste Flasche Schnaps. Den Alkohol trinkt er draußen. Er hat einen Stammplatz in der Nähe. „Dann zähle ich mein Geld, ob es noch für eine Flasche und ein paar Bier reicht.“ Weil es für Zigaretten meist nicht reicht, sammelt er Kippen. Zwei, drei Mal gehe er zu Real. „Ich gehe erst nach Hause, wenn ich nicht mehr vorne überkippe.“ Manchmal esse er schnell noch am Imbiss, sagt Willi D. Das sei aber wirklich selten. Er nehme meist Tage, oft eine ganze Woche lang keine feste Nahrung zu sich. Zu Hause trinke er weiter, bis er müde wird. „Dann falle ich um und schlafe. Wenn ich aufwache, trinke ich weiter, schlafe wieder, trinke – bis ich bei der letzten halben Flasche angekommen bin.“ Die brauche er für den Start in den nächsten Tag. „Ich muss ja so viel übrig lassen, dass ich die Treppe runterkomme.“

Die Mutter ist 91 – sie löst gerade seine Wohnung auf

Er schaue nicht mal fern, denn in seiner Wohnung gibt es schon lange keinen Strom mehr. So allein habe er sich oft gefragt: „Was suchst du hier?“ Nicht nur einmal habe er überlegt, aus Potsdam wegzugehen, zurück zur Mutter aufs Dorf – er soll ja mal den Hof übernehmen. Dort gehe es ihm besser. Er habe etwas zu tun und brauche so nur ein paar Flaschen Bier. „Auch vor meiner Inhaftierung habe ich überlegt“, sagt Willi D.: „Aber die Inhaftierung war schneller.“ Willi D.s Mutter ist 91 Jahre alt. Gerade löst sie den Haushalt in Drewitz auf. – Der Prozess wird am 3. Februar fortgesetzt.

