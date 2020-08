Angela Merkel darf sich in Potsdams Goldenes Buch eintragen

Potsdam

Bundeskanzlerin Angela Merkel wird sich im Zuge der Einheitsfeierlichkeiten am 3. Oktober ins Goldene Buch der Stadt Potsdam eintragen. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte, wird Merkel gemeinsam mit dem Brandenburger Ministerpräsidenten und derzeitigen Vorsitzenden des Bundesrats, Dietmar Woidke, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, diese Ehre zuteil.

Zeremonie in der Metropolishalle

In das Goldene Buch dürfen sich seit 1991 Ehrengäste sowie Menschen, die sich um die Stadt Potsdam verdient gemacht haben, eintragen. Angela Merkel steht bislang nicht drin, die Kanzlerin wird nach offizieller Zählweise der Stadtverwaltung die 114. Eintragung im Buch vornehmen. Anlass sind die zentralen Feierlichkeiten zum 30-jährigen Jubiläum der Deutschen Einheit in der Landeshauptstadt: Die Kanzlerin, der Bundespräsident und die drei Chefs von Bundestag, Bundesrat und Bundesverfassungsgericht bilden die grundgesetzlich verankerten Verfassungsorgane. Während der Einheits-Expo in der Innenstadt werden sie sich genau wie die 16 Bundesländer und die Landeshauptstadt Potsdam vier Wochen lang mit eigenen Mini-Ausstellungen präsentieren. Schließlich erfolgt dann in der Babelsberger Metropolishalle die Eintragung.

„Es ist eher ungewöhnlich, dass das Goldene Buch der Stadt auf Reisen geht“, sagt Ute Sommer, Marketingchefin im Rathaus. Normalerweise kämen die Geehrten zum Buch, nicht umgekehrt. Tatsächlich ist dies Usus, abgesehen von den Neujahrsempfängen der Stadt, bei denen traditionell einige verdiente Potsdamer mit der Eintragung geehrt werden. Eine weitere Ausnahme bildet die Ehrung für das SV Babelsberg 03-Urgestein Almedin Civa, der bei seinem Abschied als Trainer von Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert und seinen beiden Amtsvorgängern Jann Jakobs und Matthias Platzeck (alle SPD) überrascht wurde – im Gepäck hatten die drei das Goldene Buch, in dem sich Civa verewigen durfte. Der letzte Eintrag stammt vom langjährigen Grünen-Stadtverordneten Peter Schüler, der mittlerweile die Fachstelle Antisemitismus leitet. Und für einen ist es eine doppelte Ehrung: Bundespräsident Steinmeier hat bereits im Goldenen Buch unterschrieben, als er 2017 die Stadt besuchte.

Von Saskia Kirf