Potsdam

Der Landeshauptstadt fehlen fast 5.000 Wohnungen, um alle bestehenden Haushalte mit Wohnraum zu versorgen. Zu diesem Ergebnis kommt die neue Studie „Ostdeutsche Wohnungsmärkte“ des international tätigen Immobilienwirtschafts-Dienstleisters Wüest Partner.

Bau hält mit Wachstum nicht mit

Die Gründe: Potsdam wächst so schnell wie keine andere Stadt im Osten, allein seit 2015 ist die Bevölkerung um 9,9 Prozent gewachsen. Dabei gibt es einerseits kaum Leerstand, nur 0,6 der Potsdamer Wohnungen sind derzeit unbewohnt – der absolute Tiefstwert in den insgesamt 20 untersuchten Regionen im Osten. Andererseits wird zwar kräftig gebaut, der Wohnungsbestand in der Stadt hat sich seit 2014 um rund neun Prozent erhöht. Aber diese Neubauten können den Mehrbedarf an Wohnraum nicht decken, die Versorgungsquote liegt bei nur 96 Prozent. Andersherum gesagt: Auf 96.640 Wohnungen in Potsdam kommen 100.512 Haushalte, knapp 5.000 Wohnungen fehlen also.

Und was bewohnt wird, ist teuer, Potsdam bleibt hochpreisig – und die Lage wird sich für die Potsdamer Mieter und Eigentumsinteressenten noch verschärfen. Der Studie zufolge ist Potsdam im Vergleich zu praktisch allen anderen ostdeutschen Ballungsgebieten für Mieter und Käufer am teuersten, lediglich in Berlin als Bundeshauptstadt muss man teils noch tiefer in die Tasche greifen. Untersucht wurden Kennzahlen wie Demografie, Wohnungsbau, Kaufpreise, Mieten, Wohnkostenbelastungen sowie Renditen für Investoren in insgesamt 20 Städten.

Hoher Anteil am Einkommen für Miete

Den Potsdamern geht es der Studie zufolge wirtschaftlich gut – eigentlich. Die Arbeitslosenquote liegt bei nur sechs Prozent, die Kaufkraft sogar ganz knapp über dem Bundesschnitt. Zugleich aber kostet das Wohnen überdurchschnittlich viel. Die so genannte Wohnkostenbelastungsquote liegt in Potsdam bei durchschnittlich 29,9 Prozent, das heißt, dass die hiesigen Haushalte im Schnitt fast ein Drittel ihres Einkommens für das Wohnen ausgeben müssen. Zum Vergleich: In Cottbus sind es 18, im Bundesschnittt etwa 19 Prozent.

Für das viele Geld bekommen die Potsdamer kleine Wohnungen. Denn die Medianmiete – also der Wert, unter und über dem jeweils genau die Hälfte der erzielten Preise liegt – ist hoch, es entstehen parallel vor allem kleinere Wohnungen mit einer Fläche von 70 bis 80 Quadratmeter. Für neuere, nach 2010 entstandene Wohnungen, zahlt der Potsdamer im Median 13,51 pro Quadratmeter. Für ältere Wohnungen liegt die Medianmiete bei 10,13 Euro. Zu diesen älteren Wohnungen gehören auch sämtliche Plattenbaugebiete in Potsdam, dort zahlt man bis heute zum großen Teil erheblich weniger. So weist der offizielle Mietspiegel der Stadt Nettokaltmieten von um die sechs Euro für viele Wohnungen aus, was bedeutet, dass zugleich entsprechend viel Wohnraum in älteren Gebäuden viel hochpreisiger vermietet wird.

Extreme Mietsteigerung binnen zehn Jahren

Der Trend zeigt steil nach oben. In den vergangenen zehn Jahren ist die Medianmiete für Neubauten in Potsdam um 61 Prozent gestiegen. Eine vergleichbare Steigerung gab es im selben Zeitraum in den ostdeutschen Städten nirgends. Auch Käufer müssen viel für den Traum vom Eigenheim investieren: im Schnitt knapp 5.800 Euro pro Quadratmeter für eine Drei- oder Vierzimmer-Wohnung, während es vor zehn Jahren noch rund 2.100 Euro gewesen waren.

Eine Trendumkehr ist dabei weder auf dem Miet- noch auf dem Eigentumsmarkt zu erwarten. „Die geringen Leerstände sowie die nicht bedarfsdeckende Fertigstellungsquote werden auch in Zukunft Druck auf die Mietpreise ausüben“, heißt es in der Wohnungsmarktstudie. Gute Nachrichten gibt es indes für Großinvestoren: „Die etablierten und hochpreisigen Märkte wie zum Beispiel Berlin erreichen bezüglich der Preisentwicklung und der Produktverfügbarkeit gewisse Grenzen, was die Entwicklung dämpft. In Potsdam scheint diese Grenze noch nicht erreicht zu sein.“ Wer nämlich in Potsdam das nötige Geld hat, sich ein Mehrfamilienhaus zum Vermieten zu leisten, den erwartet ein „günstiges Risiko-Rendite-Profil“ auf „mittlerweile westdeutschem Niveau.“ Anders als bei individuellen Wohnen seien in diesem Marktsegment die Preise stabil – nur Leipzig und Dresden sind wegen geringerer Quadratmeterpreise ein besseres Pflaster für Investoren.

Von Saskia Kirf