Südliche Innenstadt

In der Havelstraße haben zwei Unbekannte Diebe am frühen nächtlichen Morgen des Samstag versucht, auf einen Bootsplatz zwei Motoren abzubauen und zu stehlen, doch sie wurden durch zwei aufmerksame Angler aufgescheucht. Als Tatzeit gibt die Polizei 1.10 Uhr an. Die Täter konnten zwar bei der Schnellfahndung im Bereich des Tatortes nicht festgestellt werden, jedoch wurden die zuvor entwendeten Bootsmotoren in unmittelbarer Tatortnähe gefunden und konnten nach Durchführung der kriminaltechnischer Tatortarbeit dem dort ansässigen Verein zurückgegeben werden.

