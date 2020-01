Potsdam

Die Messerstecherin aus Babelsberg ist in Haft. Die 39 Jahre alte Finnin, die am frühen Dienstagmorgen ihren Partner (56) bei einem Streit ins Bein gestochen haben soll, wurde von einem Amtsrichter am Mittwochabend in eine Justizvollzugsanstalt geschickt.

In der Nacht zum 31. Dezember war es zur Auseinandersetzung zwischen der Frau, die derzeit ohne festen Wohnsitz ist, und ihrem finnischen Lebensgefährten gekommen. Die 39-Jährige verletzte den Mann dabei lebensbedrohlich mit einem Messer. Er wurde im Krankenhaus notoperiert. Die Polizei nahm die Frau fest.

Sie war schon von einem anderen Delikt bekannt: Am vierten Adventswochenende soll sie eine Seniorin an einem Geldautomaten in Drewitz überfallen haben.

