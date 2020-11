Potsdam-Drewitz

Die Umstände der Attacke in der Potsdamer Straßenbahn am Freitag im Stadtteil Drewitz sind weiterhin ungeklärt. Eine Frau und ihr Freund wurden von zwei Männern verletzt – ein Tatverdächtiger ist noch nicht gefasst. Doch wie kam es zu dem blutigen Angriff?

Abgestuft: Körperverletzung statt Tötungsversuch

Die Ermittlungen zum Tathergang und den Motiven dauern noch an, ist von der Polizei zu erfahren. Immerhin ist inzwischen klar, dass es kein versuchtes Tötungsdelikt war, wie noch Freitagabend angenommen. „Der Sachverhalt wurde durch den zuständigen Staatsanwalt in eine gefährliche Körperverletzung umklassifiziert“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit.

Blutspuren an einer Tür der Straßenbahn. Quelle: Udo Janke/dpa

Damit ist nicht mehr die Mordkommission mit dem Fall betraut, sondern die Kripo der Polizeiinspektion Potsdam. Es läuft vor allem noch die Fahndung nach dem zweiten Täter. Den ersten Verdächtigen konnte die Polizei am Freitagabend in Babelsberg fassen. Der 35 Jahre alte Potsdamer wurde intensiv befragt und am Samstagvormittag auf Weisung der Staatsanwaltschaft aus dem Gewahrsam entlassen. Der zweite Verdächtige soll ein 36-jähriger Mann aus dem Potsdamer Umland sein.

Beziehung zwischen Tätern und Opfer noch unklar

Ob sich Täter und Opfer näher kannten, sagen die Ermittler noch nicht. Was aber war geschehen? Am Freitag gegen 16.30 Uhr eskalierte offensichtlich die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern und ein Pärchen (21 und 33 Jahre). Ausgeschlossen werden kann nach MAZ-Informationen offenbar sowohl eine Beziehungstat als auch ein Konflikt über mutmaßlich nicht getragene Mund-Nasen-Bedeckungen.

Auf jeden Fall wurde der Streit handgreiflich. Wie ein Augenzeuge berichtet, sollen die beiden Männer auf ihre Opfer losgegangen sein. Die Frau wurde mit einem Gegenstand so am Kopf verletzt, dass sie offenbar blutete. Auch ihr Begleiter wurde verletzt. Sie flüchteten, so der Zeugenbericht, durch den Tram-Wagen, wurden aber von den Tätern verfolgt. Die Opfer konnten die Bahn verlassen. Die Täter schlugen für ihre Flucht ein Fenster der Straßenbahn ein. Davon zeugte ein zerbrochener Nothammer auf einem Sitz.

Ein zerbrochener Nothammer liegt auf einem Sitz – brauchten die Täter ihn zur Flucht durchs Fenster? Quelle: Udo Janke/dpa

Zeugen riefen die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung war immerhin soweit erfolgreich, dass der eine Tatverdächtige am frühen Abend erwischt wurde.

Die Spurensicherung und Kriminalbeamte war den ganzen Nachmittag und Abend über in der Tram, die auf Höhe des Havel-Nuthe-Centers stand, im Einsatz. Der Tram-Verkehr war unterbrochen.

Gegen 21.45 Uhr war die Tatortarbeit abgeschlossen. Die Straßenbahn wurde ins Depot gefahren und dort sichergestellt.

Von Alexander Engels