Angst und Schlaflosigkeit: Anwohner fordern Tempolimit 30 für Lkw

Paaren

Roman Picht schläft meistens schlecht ein. Vor seinem Haus in Paaren poltert ein Lkw nach dem anderen vorbei. „Am Sonntag dürfen die Lkw schon ab 22 Uhr los“, sagt er. Mit seinem Ärger ist er längst nicht mehr allein. Ilona Hehmöller hört die Lastwagen sogar schon von Weitem: „Man bekommt richtig Gänsehaut, wenn man hört, wie die Lkw beschleunigen, weil sie freie Sicht haben.“ Das macht vielen, die an der Bushaltestelle am Ortseingang warten Angst. Nun hat der Ortsbeirat sich einstimmig für ein Tempolimit 30 ausgesprochen, das die Potsdamer Stadtverwaltung nun prüfen muss.

Die Landesstraße 204 führt den Verkehr 300 Meter durch Paaren. Dort gilt Tempo 50. „Würden sich die Fahrer an die Vorschriften halten, wäre es kein Problem“, sagt Ortsbeiratsmitglied André Scheffler (parteilos). Das sei aber meist nicht der Fall.

Verkehrsinsel wird überfahren

Dabei müssten die Fahrer beim Einfahren in den Ort bremsen. Auf beiden Seiten der Straße sind kleine Verkehrsinseln, die die Fahrer zu einem Schlenker und damit zum Bremsen zwingen. Dort, wo die Inseln den Konflikt zwischen Anwohnern und Durchfahrenden mildern sollen, ist das Problem am größten.

Laut des Antrages des Ortsbeirates würden die Lkw-Fahrer teils mit überhöhter Geschwindigkeit über die Borde der Verkehrsinseln fahren. „Die Lärmbelästigung durch das verursachte Poltern geht durchs ganze Dorf“, heißt es.

Ämter sehen aktuell noch kein Problem

Der Polizeiinspektion Potsdam sind auf Anfrage der MAZ keine Beschwerden von Bürgern bekannt. Eine Statistik, wie oft im Ort die Geschwindigkeit überschritten wird, führt die Polizei nach eigenen Angaben nicht. Auch „die Verkehrsunfalllage ist in diesem Bereich unauffällig“, heißt es.

Auch der Stadtverwaltung Potsdam ist das Problem bisher nicht im Detail bekannt. Im Standardverfahren wird jetzt wegen der Abstimmung des Ortsbeirates „ein straßenverkehrsbehördliches Prüf- und Anhörungsverfahren initiiert“, teilt eine Sprecherin der Stadt Potsdam mit. Darin wird geklärt, ob es eine konkrete Gefahrensituationen gibt, außerordentliche Schäden an der Straße entstehen oder die Bevölkerung vor Lärm und Abgasen geschützt werden muss. Auch die Sicherheit und Ordnung des Verkehrs wird dabei geprüft.

Alles kein Problem?

Tatsächlich ist der Bordstein der Verkehrsinsel vor Ort stark abgefahren, das zumindest ein Indiz dafür ist, dass einige Fahrer Probleme haben, die Kurve zu durchfahren. Ist sie zu eng? Zumindest ein Busfahrer beschreibt die Ortseinfahrt als problemlos.

Immer wieder überfahren Lastkraftwagen die Borde der Verkehrsinsel. Das führt zu Lärm und zu einem abgenutzten Bordstein. Quelle: Jan Russezki

Wenn jemand an der Bushaltestelle steht, hält der Bus auf Höhe der Verkehrsinsel. Lastwagen rauschen durch, was die Wartenden verängstigt. Ilona Hehmöller hat vor allem um ihre Enkelkinder Angst. „Sie fahren täglich zur Schule und ich selbst nach Potsdam. Der Luftzug ist für die Erstklässler gefährlich. Er reißt sie mit“, sagt sie. Der Abstand zwischen Fahrplan und den vorbeifahrenden Lastkraftwagen beträgt augenscheinlich nur etwas über einen Meter.

Auch Anwohner fahren zu schnell

Auch Katrin Freiberg kann ihre beiden Kinder nicht guten Gewissens rauslassen. „Es fahren auch viele Anwohner zu schnell. Es fehlt die Überprüfung“, sagt sie. Freiberg hat sich schon für ein Tempolimit 30 in einer Seitenstraße erfolgreich eingesetzt. Ihr Fazit. „Insgesamt ist es nicht mehr ganz so schnell.“

Ortsbeiratsmitglied André Scheffler hofft darauf, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung bald umgesetzt wird. „Wenn es nicht ganz möglich ist, dann zu bestimmten Zeiten“, fordert er. Der Kompromiss sind laut Antrag die „Busfahrzeiten für Pendler und unserer Schulkinder von 06:00 bis 8:00 und 14:00 bis 17:00 Uhr“. Das würde dazu führen, dass die Lkw bremsen und es im Ort leiser und sicherer würde, sagt Scheffler.

Von Jan Russezki