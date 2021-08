Potsdam

Vor 21 Jahren floh Fereshta Hussain aus ihrer Heimat Kabul vor den Taliban nach Deutschland. Damals war sie gerade einmal 18 Jahre alt. Inzwischen lebt sie in Potsdam – die erneute Machtergreifung der Taliban in Afghanistan zu erleben, ist für die Vorsitzende des Migrationsbeirats der Landeshauptstadt unerträglich.

„Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich daran denke“, sagt sie. Sie erinnert sich noch gut an die Zeit von 1996 bis 2000, als die Taliban die Hauptstadt Kabul übernahmen und sie unter der Herrschaft leben musste. „Schon als Mann hat man keine Rechte, als Mädchen oder Frau schon gar nicht“, berichtet die 39-Jährige.

Ihre Tante wurde vor ihren Augen erschossen

Ihre Mutter durfte unter der Herrschaft der Taliban nicht mehr als Lehrerin arbeiten, Fereshta Hussain wurde von ihr zu Hause unterrichtet, „im Geheimen und versteckt“, wie sie sagt. In den vier Jahren habe sie aus Angst nicht einmal das Haus verlassen. Zu groß sei die Gefahr für Frauen gewesen. Sie selbst habe mit ansehen müssen, wie ihre Tante von den Taliban erschossen wurde – weil sie im Fernsehen für einen Kindersender gearbeitet hat, berichtet Fereshta Hussain. „Diese Bilder vergisst man nicht“, sagt sie noch heute, über 20 Jahre später. Doch irgendwann weine man nicht mehr, sagt die 39-Jährige.

Fereshta Hussain wurde in Kabul geboren, mit 18 floh sie nach Deutschland. Quelle: privat

Nach dem Truppenabzug der Nato haben die Taliban das Land wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Befürchtet wird nun ein ähnliches Terrorregime der radikalislamistischen Gruppierung wie vor 2001, als die USA, Deutschland und die verbündeten Länder dort ihre Truppen stationierten. Auf Social Media kursieren derzeit verstörende Bilder und Videos, welche die Verzweiflung der Menschen deutlich machen: Auf den Straßen sind die ersten Leichen zu sehen, auf dem Flughafen in Kabul sammeln sich etliche Afghanen in der Hoffnung, noch irgendwie das Land verlassen zu können.

Sie kritisiert die Politik für schlechte Diplomatie

Als Fereshta Hussain vom Truppenabzug der Nato erfuhr, ahnte sie schon, dass dies für ihre Heimat Afghanistan nichts gutes bedeuten würde. Sie findet, es sei ein Fehler, dass die Streitkräfte der USA und auch die Bundeswehr das Land nach 20 Jahren Krieg verlassen haben. „20 Jahre reichen einfach nicht, um die Menschen ausreichend zu qualifizieren“, sagt sie. Sie kritisiert, dass der Einsatz vor allem politisch nicht nachhaltig gedacht gewesen sei. Sie findet, die internationale Politik hätte vor allem in der Diplomatie eine bessere Arbeit machen müssen – um zwischen allen Menschen in Afghanistan, auch den Taliban, zu verhandeln.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zudem seien die internationalen Streitkräfte in der afghanischen Bevölkerung auch akzeptiert gewesen. „Die Zivilisten haben sich frei gefühlt“, sagt Fereshta Hussein. So konnten ihr zufolge etwa auch Frauen wieder arbeiten gehen. Gerade auch für sie werde es nun wieder schlimmer werden. „Wir verlieren unsere Jobs und unsere Sicherheit“, sagt Fereshta Hussain. Denn all die Erfolge der vergangenen zwei Jahrzehnte wurden in wenigen Tagen von den Taliban zunichte gemacht.

Als afghanische Person fühle sie sich im Stich gelassen

Jetzt befürchtet Fereshta Hussain, dass die Taliban noch stärker werden. Sie geht davon aus, dass die radikalislamistische Gruppierung schnell an moderne Waffen der Nato-Streitkräfte kommen, welche womöglich zurückgelassen worden. „Insgesamt steigt dadurch auch die Gefahr des Terrorismus wieder“, sagt sie.

Deshalb kritisiert sie die Bundesregierung auch dafür, zu lange damit gewartet zu haben, die Ortskräfte, die in Afghanistan mit der Bundeswehr zusammengearbeitet haben, aus dem immer unsicherer werdendem Land hinaus zu holen. Als afghanische Person fühle sie sich im Stich gelassen, wie auch die Ortskräfte, welche unter Einsatz ihres Lebens für die Bundeswehr gearbeitet haben, wie sie sagt.

Kein Kontakt zu den Menschen in Afghanistan

Als Vorstand des Migrationsbeirates der Landeshauptstadt Potsdam arbeitet Fereshta Hussain auch mit Afghanen zusammen, die schon in Deutschland sind. Auch wenn sie hier in Sicherheit sind, sei die Situation für sie schrecklich. Viele hätten noch ihre Familie in Afghanistan und sorgen sich, wie es in Afghanistan nun weitergeht.

Zudem würde in vielen Ortschaften der Strom fehlen, der Kontakt zu ihren Familien sei in dieser dramatischen Situation stark eingeschränkt oder gar nicht möglich. „Viele weinen, sie wissen nicht, ob ihre Menschen zu Hause noch leben“, sagt Fereshta Hussain. Sie versuche die Potsdamer Afghanen psychisch zu begleiten – „aber es ist schwer“, gibt sie zu.

Sie hofft auf internationale Hilfe

Ebenso ist es mit den Menschen in Afghanistan, die von dort fliehen möchten. Selbst kennt Fereshta Hussain noch viele Menschen in ihrer Heimat. Auch zu ihnen sei der Kontakt nur schwer möglich – von vielen Freunden wisse sie nicht, wie es ihnen aktuell gehen würde. Vor allem auch für Journalisten oder die Ortskräfte ist die Situation aktuell lebensgefährlich. „Ich hoffe einfach nur, dass schnell internationale Hilfe kommt“, sagt sie.

Schubert bringt „Häfen“-Netzwerk ins Spiel Nach dem Eroberungsfeldzug der bis in die Hauptstadt Kabul wird mit hunderttausenden Flüchtlingen gerechnet, die sich teilweise auf den Weg nach Europa machen könnten. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hat via Twitter angekündigt, Potsdam sei im Rahmen der Möglichkeiten bereit zu helfen: „Wenn ein breites Netzwerk von Städten hilft, kann es gelingen.“ Erst Ende Juni hatte Potsdams Oberbürgermeister bei einer Städte-Konferenz zur Seenotrettung die neue internationale Allianz „Sichere Häfen“ mitgegründet. Seit rund zwei Jahrenkoordiniert Potsdam die bundesweite Initiative „Städte Sicherer Häfen“. Kommunen darin sind bereit, aus Seenot gerettete Flüchtlingen aufzunehmen.

Zu einer Kundgebung am Landtag rufen etwa die Linken am Dienstag, dem 17. August, um 19 Uhr auf. Unter dem Motto „Humanitäre Luftbrücke jetzt – Afghanistans Bevölkerung nicht im Stich lassen“, fordert die Partei ein unbürokratisches Ausfliegen gefährdeter Zivilisten. Auch Potsdams Oberbürgermeister, Mike Schubert (SPD), kündigte an, afghanischen Schutzsuchende helfen zu wollen.

Von Steve Reutter