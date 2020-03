Aus Angst vor Corona: Fahrer verweigern Senioren den Transport zur Tagespflege

Im Prozess gegen Willi D., der im Mai 2019 ein damals sechsjähriges Mädchen vor dem Porta-Möbelhaus in Potsdam entführt und in seiner Wohnung sexuell missbraucht haben soll, wurden am Mittwochvormittag die Schlussvorträge gehalten. Alle Verfahrensbeteiligten fordern lange Freiheitsstrafen – und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt..