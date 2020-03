Potsdam

Die 89 Mitglieder einer Potsdamer Südtirol-Reisegruppe, darunter 70 Schüler, werden am Sonnabend im Klinikum „ Ernst von Bergmann“ auf das Coronavirus getestet. „Unsere infektiologische Station ist darauf vorbereitet, Rückkehrer, die an schweren Symptomen leiden, stationär aufzunehmen“, sagt Klinik-Sprecherin Damaris Hunsmann und betont: „Die Wahrscheinlichkeit, hiervon Gebrauch machen zu müssen, schätzen wir aktuell als sehr gering ein.“

Beigeordnete bleibt ruhig

Auch die Gesundheitsbeigeordnete Brigitte Meier ( SPD) strahlt Ruhe aus. Die Stadtverwaltung stehe in Kontakt mit der Reisegruppe. Die Amtsärztin Kristina Böhm habe mit den Betroffenen eine Reihe von logistischen Fragen geklärt, etwa die Verpflegung der Schüler, Betreuer und Busfahrer – und so profane Dinge wie die Minimierung von Pausen auf der Fahrt, um jedwede Ansteckungsgefahr für Dritte zu vermeiden. „Die Tests werden am Sonnabend abgearbeitet und dann hoffen wir, dass wir zügig ein negatives Ergebnis haben, damit wir die Kinder bald wieder in die Schule schicken können“, so Brigitte Meier am Freitagabend.

Brigitte Meier (SPD) ist als Beigeordnete auch für das Ressort Gesundheit zuständig. Quelle: Landeshauptstadt Potsdam / Robert Schnabel

Mit dem Krisenmanagement der Stadtverwaltung zeigt sie sich zufrieden. „Es war eine andauernde Entwicklung“, sagt Brigitte Meier. Am Mittwochabend hatten zunächst die Potsdamer Neuesten Nachrichten von zahlreichen erkrankten Schülern auf einer Skifahrt nach Südtirol gesprochen und den Verdacht auf das Coronavirus ins Spiel gebracht. „Es war gut, lageabhängig zu reagieren. Dabei haben wir zunächst entschieden, nicht zu testen, weil die Situation das zu diesem Zeitpunkt nicht hergab“, erklärt die Beigeordnete. Die Schüler hätten zu diesem Zeitpunkt keine Symptome gezeigt. Zudem sei man in Bezug auf Italien, zumindest auf Südtirol, von einer anderen Lage ausgegangen.

Familien gut informieren

„Im Lauf der folgenden Tage hat sich dann zum einen herausgestellt, dass mehrere Jugendliche Symptome zeigen. Zum anderen hat Italien angekündigt, Schulen und Universitäten zu schließen, weshalb wir davon ausgegangen sind, dass das Robert-Koch-Institut Südtirol zum Risikogebiet erklären wird. Das ist ja dann am Freitag passiert“, so Meier.

Da war dann veranlasst worden, alle Teilnehmer der Reise nach ihrer Rückkehr zu testen und bis zum Eintreffen der Ergebnisse in häuslicher Absonderung zu lassen. Auch die Eltern der Jugendlichen wurden für Samstag Morgen ins Klinikum gebeten. „Wir wollen die Familien gut informieren“, so Meier.

Die richtigen Telefonnummern bei Corona-Verdacht Allgemeiner ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117 Bereitschaftspraxis Potsdam: 0180/55 82 22 31 01 Gesundheitsamt Brandenburg: 0331/8 68 37 77 Bürgertelefon des Bundesministeriums für Gesundheit: 030/3 46 46 51 00

Im Klinikum selbst ist man für den Massentest gerüstet. „Die Busse können direkt ans Haus fahren“, sagt Sprecherin Damaris Hunsmann. Man stehe in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt – auf medizinischer wie auf organisatorischer Ebene. „Wir unterstützen mit Personal, stellen Räumlichkeiten zur Verfügung und helfen bei den logistischen Aufgaben wie Transport der Proben ins Labor Berlin oder Schutzausrüstung“, erklärt Damaris Hunsmann.

Unterdessen appelliert das Krankenhaus eindringlich an die Potsdamer, die Notrufnummern nur in einem echten Notfall zu nutzen. Immer mehr Menschen würden mit ihren Sorgen rund um das Coronavirus die Notrufnummern blockieren, heißt es in einer Mitteilung. „Die Folge ist, dass die Rettungsdienste und somit medizinische Notfälle unsere Zentralen Notaufnahmen nur verzögert oder gar nicht erreichen können.“

Bei gesundheitlichen Beschwerden, grippeähnlichen Symptomen oder dem Wunsch nach ärztlichem Rat sei jedoch der ärztliche Bereitschaftsdienst (siehe Infokasten) anzurufen.

