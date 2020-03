Angst vor dem Coronavirus: Das passiert bei Unternehmen und Asia-Restaurants

Potsdam

Die Angst vor dem Coronavirus hat auch Auswirkungen auf Potsdamer Unternehmen. Die MAZ hat bei internationalen Unternehmen und asiatischen Restaurants nachgefragt, wie sie mit dem sogenannten Covid-19-Virus umgehen.

Das GFZ beobachtet die Lage sehr genau, teilt ein Sprecher mit. „In mehreren Rundschreiben wurde die Belegschaft darüber informiert, dass keine Reisen in Risikoregionen genehmigt werden und Rückkehrende aus Risikogebieten sich beim Betriebsarzt melden müssen“, heißt es. Internationale Konferenzen sollen möglichst durch Video- oder Telefonschaltungen ersetzt werden. Ein internationaler Kongress in Indien wurde aus Angst vor dem Coronavirus sogar in den Herbst verschoben.

Auch Amazon, das ein Verteilzentrum in Potsdam hat, versucht sich auf diese Weise zu schützen. “Wir bitten Mitarbeiter, nicht unbedingt notwendige Reisen momentan aufzuschieben“, teilt ein Amazon-Sprecher mit. Auf diese Weise soll der Coronavirus gar nicht erst in die Betriebe kommen.

Interne Schutzmaßnahmen

Doch auch in Potsdam selbst werden Schutzmaßnahmen getroffen. So wurde im GFZ die Seife durch spezielle Seife mit desinfizierender Wirkung ersetzt.

Die Universität Potsdam dagegen hat noch keine Maßnahmen ergriffen. „Bisher hat das Corona-Virus in keiner Weise den Lehrbetrieb oder den Betrieb auf dem Campus beeinflusst“, teilt eine Sprecherin mit. Aktuell sind nämlich Semesterferien. Dennoch verfolgt die Universität Potsdam die Informationen der Gesundheitsbehörden und zuständigen Stellen aufmerksam und leiten sie an die Angehörigen der Universität weiter. „Sobald bei uns eine konkrete Gefahrensituation auftritt, greifen unsere Krisen- und Notfallpläne“, heißt es. Im Einzelfall finden aber auch Beratungsgespräche statt. Dabei beruft sich das International Office auf die Empfehlungen der zuständigen Stellen.

Angst vor asiatischem Essen?

Immer wieder berichten asiatisch aussehende Menschen von Diskriminierungen. Viele Leute würde sie meiden oder sogar mobben. Auch ein asiatisches Restaurant in Potsdam berichtet von ausbleibenden Gästen. „Es ist seit dem Wochenende weniger geworden“, sagt ein Mitarbeiter der Mr. Phung Sushi-Bar in Potsdam. Er führt das vor allem auf die Hamsterkäufe zurück: „Ich glaube, die Menschen haben so viel Essen zu Hause, dass sie einfach nicht essen gehen“, erklärt er. Die Angst sei aber unbegründet. Die verarbeiteten Produkte seien alle aus Europa.

Geht es um geliefertes Essen aus asiatischen Restaurants, ist die Angst vor dem Coronavirus nicht so groß. „Wir merken nicht, dass die Bestellungen von asiatischem Essen in Potsdam weniger geworden sind“, sagt ein Sprecher von Lieferando. Die Zahlen seien stabil geblieben. Besondere Maßnahmen werden auch bei Lieferando nicht getroffen. „Unsere Fahrer kommen mit dem Essen nicht in Berührung, weil es in den Restaurants verpackt wird“, erklärt der Sprecher.

