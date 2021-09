Potsdam

Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat rund vier Monate nach der Gewalttat im Babelsberger Thusnelda von Saldern-Haus Anklage gegen eine Pflegekraft erhoben. Der Frau (52) wird Mord in vier Fällen sowie versuchter Mord in drei Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. 

Zwei Opfer mehrfach angegriffen

„Die Angeschuldigte ist hinreichend verdächtig, am 28. April 2021 fünf schutzlose Bewohner der Einrichtung in Tötungsabsicht angegriffen zu haben“, teilt die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Ihr werde zur Last gelegt, vier Menschen mit Behinderungen heimtückisch getötet zu haben, nachdem sie dies zunächst in zwei Fällen vergeblich versucht hatte – zwei der Opfer wurden dem Vernehmen nach zweimal angegriffen. „Im Anschluss daran griff sie eine weitere Bewohnerin, die den Angriff schwer verletzt überlebte, mit einem Messer an.“ Der Verteidiger der Frau, der Potsdamer Rechtsanwalt Henry Timm, wollte die Anklage am Dienstag nicht kommentieren.

Die Tat in der traditionsreichen Babelsberger Einrichtung hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Am Abend des 28. April gegen 21 Uhr hatte der Ehemann der Pflegekraft, die seit 32 Jahren für den diakonischen Oberlinverein arbeitete, die Polizei alarmiert: Seine Frau war offenbar nach den Taten nach Hause gefahren und hatte sich ihrem Mann offenbart. Um kurz nach 21 Uhr traf die Polizei am Tatort ein. Eine halbe Stunde später hatten die Beamten vier Tote – zwei Männer und zwei Frauen zwischen 31 und 56 Jahren – sowie eine schwer verletzte Bewohnerin des Thusnelda von Saldern-Hauses gefunden. Die Opfer lebten teils seit ihrer Kindheit dort.

Beschuldigte in psychiatrischer Klinik untergebracht

Die mutmaßliche Täterin ist derzeit in einer forensischen Klinik untergebracht. Vollends schuldunfähig sei die Beschuldigte aber nicht, sagt der Leitende Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann. In einem solchen Fall wäre es nicht zu einer Anklage gekommen, stattdessen wäre vor Gericht die dauerhafte Unterbringung, etwa in einer Psychiatrie, verhandelt worden. Dem Vernehmen nach leidet die Frau unter einer langwierigen psychischen Erkrankung. Ihre Schuldfähigkeit wurde von einer Gutachterin untersucht. „Der vorläufigen Einschätzung der Sachverständigen, die Pflegekraft habe die Taten im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit begangen, ist die Staatsanwaltschaft Potsdam gefolgt“, heißt es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Eine Schuldunfähigkeit liegt vor, wenn es dem Täter oder der Täterin nicht möglich ist, das Unrecht der Tat einzusehen – Juristen sprechen in diesem Zusammenhang von der Einsichts- und der Steuerungsfähigkeit. Schwere seelische Störungen, darunter eine Reihe psychiatrischer Diagnosen, können zu einer solchen Schuldunfähigkeit oder, wie im Fall der Oberlin-Tat, zu einer erheblich verminderten Schuldfähigkeit führen. Die Strafe für die Tat fällt dann gemäß Strafgesetzbuch geringer aus. Die endgültige Entscheidung über die Schuldfähigkeit obliegt dem Gericht.

Arbeitsgericht hat Prozess ausgesetzt

Weitere Details zum Fall wollten Staatsanwaltschaft und Gericht nicht bekanntgeben. Die Anklage wurde vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Potsdam erhoben. Wann es zur Hauptverhandlung und damit zur Klärung der Abläufe in dem Heim kommt, ist nach Angaben des Gerichts noch offen. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass noch in diesem Jahr verhandelt werde, so eine Gerichtssprecherin.

Der Pflegerin war nach der Tat fristlos gekündigt worden. Dagegen wehrt sie sich vor dem Arbeitsgericht und fordert 81 600 Euro Abfindung von ihrem ehemaligen Arbeitgeber. Bei einem Gütetermin vor dem Arbeitsgericht im Juni hatten sowohl die Oberlin Lebenswelten als auch der Anwalt der Mitarbeiterin darauf gedrungen, dass über die Kündigungsschutzklage entschieden wird, doch das Gericht hat das Verfahren zunächst ausgesetzt. „Zunächst soll der Ausgang des gegen die Klägerin geführten Strafverfahrens abgewartet werden. Das Gericht geht davon aus, dass das Ermittlungsergebnis Einfluss auf die Entscheidung haben wird“, hatte Gerichtssprecher Robert Crumbach dazu erklärt.

Vor dem Arbeitsgericht hatte der Anwalt der mutmaßlichen Täterin geäußert, seine Mandantin hege „ein tiefes Bedauern über die Geschehnisse, die mit ihr in Verbindung gebracht werden“ – es sei unerklärlich. Timm sieht schwere Versäumnisse auf Seiten des Oberlinhauses. Seine Mandantin sei „kaputt gespielt“ worden, weil zu wenig Personal eingesetzt worden sei. Außerdem habe es 14 Tage vor der Tat ein Ereignis gegeben, das besorgniserregend gewesen sei. Darauf hätte das Oberlinhaus eine ärztliche Untersuchung oder Beurlaubung veranlassen müssen – was aber nicht geschah. das Oberlinhaus widerspricht dieser Darstellung allerdings vehement.

Von Saskia Kirf und Nadine Fabian