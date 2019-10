Waldstadt

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future hat für Freitagnachmittag kurzfristig eine Demonstration in der Potsdamer Waldstadt angekündigt. Wie die Bürgerinitiative „Bürger für Waldstadt“ mitteilt, wollen die Schüler gemeinsam mit Anwohnern gegen die städtischen Pläne für einen Schulneubau in einem Waldgebiet protestieren. Die Demonstration startet demnach um 15.30 am Bahnhof Rehbrücke. Zuletzt hatten sich im September mehr als 5000 Menschen der bislang größten Klimademo in Potsdam angeschlossen.

Mehr zum Thema:

Anwohner frustriert nach Campus-Entscheidung

Von MAZonline