Ihr lebendiges Gesicht klebt derzeit an jeder Litfaßsäule in Potsdam. Die Kammerakademie Potsdam kann sich mit Anna Prohaska schmücken. Als Artist in Residence ist die Sopranistin ein Aushängeschild der noch jungen Spielzeit. Ihren Einstand gab die Sopranistin beim Eröffnungskonzert Ende August im Nikolaisaal. Mit malerischer Stimme und leichter Noblesse interpretierte die 37-Jährige das Liebesflehen in Joseph Haydns „Berenice, che fai“.

Prohaska und Prochaska

Kenner der Wiener Klassik assoziieren mit dem klangvollen Nachnamen Prohaska vielleicht Eleonore Prochaska. Die 1785 in Potsdam geborene Unteroffizierstochter nahm in Männerkleidern an den Befreiungskriegen 1813 teil. Als deutsche Jeanne d’Arc fiel sie im Kampf „für König und Vaterland“ und Beethoven widmete der Heldin Eleonore Prochaska zum Gedenken mehrere Kompositionen. Da Anna Prohaska bis zu ihrem zehnten Lebensjahr in Wien aufwuchs, könnten sie ja durchaus verwandt sein.

Doch nicht nur die Jahrhunderte, auch das C vor dem H im Nachnamen trennen beide. Dabei spielt Potsdam auch in der Biografie von Anna Prohaska eine wichtige Rolle. Ihre ersten öffentlichen Live-Auftritte fanden im Rahmen der Schlössernacht statt. Als sie 16 Jahre alt war, mimte sie auf dem hohen Balkon im Marmorsaal im Neuen Palais die Julia und ihr zehn Jahre älterer Bruder Daniel, heute ein angesehener Tenor, gab den Romeo. Wenige Jahre später sang die Brünette auf der Haupttreppe des Schlossen Charlottenhof Partien aus Carl Orffs „Carmina Burana“. Zuvor war sie solistisch lediglich in der katholischen Kirchgemeinde St. Ludwig am Berliner Ludwigskirchplatz mit Stücken von Franz Listzt oder Gabriel Fauré aufgetreten.

Susanne im „Figaro“

Nach einer Probe sitzt Anna Prochaska in der Kantine der Deutschen Staatsoper in Berlin. Sie wurde wieder als Susanne in der Mozart-Oper „Figaro“ besetzt. Das ist nicht irgendeine Rolle. „Mit dreieinhalb Stunden, die ich ununterbrochen auf der Bühne stehe, ist es die längste Sopran-Partie, die es gibt, länger noch als die Brunhilde oder Isolde bei Wagner“, erklärt sie. Seit 2012 ist es schon die vierte Figaro-Inszenierung, bei der sie mitwirkt. Es sei ihr nie langweilig geworden. „Das Libretto ist genial und ich entdecke immer neue Zwiebelhäute. In den letzten zehn Jahren konnte ich meine Stimme in der Tiefe noch ausbauen und habe auch in den Mittellagen gewonnen“, sagt sie über sich.

Stand auf Depeche Mode

Die „Figaro“-Inszenierung arbeitet mit vielen Anspielungen auf die 1980er Jahre. Wie hat Anna Prohaska die Popkultur als Teenagerin erlebt? „Ich stand auf A-ha, Depeche Mode und die frühen Metallica. „Mit zehn Jahren, 1994, wurde ich von meinen Eltern von Wien nach Berlin verschleppt“, lässt sie blicken. Bis ins tiefe 19. Jahrhundert lässt sich für viele Generationen ihre Familie nachweisen, dass sie als Komponisten, Dirigenten und Opernregisseure tätig waren.

Erlebte Gentrifizierung

Anna wuchs also in Berlin-Schöneberg auf. „Ich stand auf Indie-Rock und fühlte mich zu den Grufties hingezogen.“ Mit Techno konnte sie in der Hochzeit der Loveparaden nichts anfangen. „Heute kann ich der Elektromusik schon mehr abgewinnen“, so Prohaska. Gerade hat sie im neuen Humboldt-Forum die Berlin-Ausstellung besichtigt und fand es ziemlich befremdlich, dass auch schon ihr ehemaliges Jugendzentrum drugstore in der „Potse“ museal aufbereitet wurde. „Damals war auch Westberlin noch nicht so glamourös wie heute. Und im Prenzlauer Berg, wo sie 2002 hinzog, gab es noch viele besetzte Häuser. „Ich hoffe, dass die Regierung begreift, dass Berlin durch die Gentrifizierung sein Gesicht verliert“, sagt sie und schlägt auch den Bogen nach Potsdam. „In Potsdam muss das ja schlimm sein. Aber da hat jetzt die SPD gewonnen, vielleicht macht die ja was dagegen“, meint sie, womit sie aber falsch liegen dürfte.

Aus Liebeskummer

Dass sie barocke Koloraturarien mit hinreißender Leichtigkeit singen kann, hat sie in Potsdam bereits unter Beweis gestellt. Am 3. Oktober möchte sie bei einem Kammerkonzert im Nikolaisaal aber einmal ihre Ausdruckskraft in unglücklichen Gefühlslagen zeigen, sich also von einer ganz anderen Seite zeigen. Und vielleicht ist ihr die sogar näher, denn das Programm durfte sie selbst zusammenstellen. Beginnen wird sie mit den „Liedern eines fahrenden Gesellen“, in denen Gustav Mahler um 1885 eine unglückliche Liebesbeziehung verarbeitet hat. Prohaskas erster Lehrer, der Dirigent Eberhard Kloke, hat aus der großen Orchesterfassung ein Bearbeitung für Streichquartett hergestellt.

„Ich löse mich in Tönen“

Das Quartett wir anschließend auch noch Arnold Schönbergs zweites Streichquartett aus dem Jahr 1907 zur Aufführung bringen, das ebenfalls aus konkretem Liebeskummer erwuchs. Schönbergs Frau hatte eine Affäre mit einem befreundeten Maler. Geübte Ohren können im zweiten Satz eine Verbalhornung des Volksliedes „Oh du lieber Augustin, alles ist hin“ heraushören. „Tief ist die Trauer, die mich umdürstet“ singt der Sopran im Stile der Spätromantik Verse vom damals sehr populären Stefan George im dritten Satz. Im vierten Satz löst sich der Sopran aus der Tonalität (fis-Moll) und singt „Ich löse mich in Tönen, kreisend, webend“. Die Komposition gilt als Geburtsstunde der freien, atonalen Musik. „Die Stimme ist aber noch sehr eingebettet, das ist ein früher Schönberg, viel gefälliger als später ,Moses und Aron’“, erklärt sie.

Keine „Operettentante“

Ob Anna Prohaska selbst privat unglücklich oder glücklich ist, verrät sie nicht. Sie sagt: „Ich bin nun mal keine Operettentante“, wischt sie die Frage fort und beschwört den komplexen musikalischen Zustand beider Lieblingsstücke. „Mich interessiert das Fröhliche im Tragischen und das Komische im Ernsten“, so Prohaska, die heute wieder in Berlin-Schöneberg lebt. Am Freitag, 18 Uhr, wird sie in Potsdam im Hotel am Großen Waisenhaus einen workshop geben. Bei dem 90-minütigen intime Format können bis zu 20 Teilnehmer erfahren, wie man als Sängerin die vielen verschiedenen Gefühle während eines Programmes ausdrückt und dabei die Fassung behält.

Wird sie am Tag der Einheit zu ihrem Konzert nach Potsdam mit der S-Bahn kommen? „Nein, mit dem Auto. Das hat den Vorzug, dass ich mich unterwegs einsingen kann“, verrät sie und lacht.

Von Karim Saab