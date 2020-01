Potsdam

Anna Sophia T. ist wieder da. Die am Mittwoch als vermisst gemeldete 15-Jährige, die nicht zu einer Potsdamer Jugendeinrichtung zurückkehrte, hat sich bei ihren Angehörigen gemeldet. Wo sie sich in der Zwischenzeit aufgehalten hat, teilte die Polizei nicht mit. Das Mädchen galt seit Dienstagvormittag als verschwunden. Da sie unter erheblichen gesundheitlichen Problemen leidet, war die Sorge in der Einrichtung entsprechend groß.

Von MAZonline