Innenstadt

Weit musste sie nicht reisen, die erste grüne Kanzlerkandidatin: In Potsdam eröffnete Annalena Baerbock am Mittwoch ihr Wahlkampfbüro. Eine gut besuchte Bürgerveranstaltung in der Brandenburger Straße und das zeremonielle Zerschneiden eines – natürlich grünen – Bandes vor dem ebenfalls grünen Ladenlokal in der Friedrich-Ebert-Straße 13 waren die ersten Termine des nun bis September andauernden Wettlaufs um Stimmen und Prozente. Es dürfte in Potsdam und Umgebung spannend werden, denn im Wahlkreis 61 tritt auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz an. „Ich denke, da werden die Stimmen bis spät in die Nacht hinein ausgezählt werden“, sagt Baerbock.

Interesse für das Wahlprogramm

Die Veranstaltung in der Potsdamer Innenstadt sei ein gutes Beispiel, wie die Grünen/Bündnis 90 in den kommenden Monaten versuchen würden, Menschen von ihrem Programm zu überzeugen, sagt Anna Emmendörffer, Fraktionsvorsitzende der Grünen/Bündnis 90 in Teltow und dritte auf der Landesliste in Brandenburg. „Wir wollen mit Leuten ins Gespräch kommen und suchen den offenen Dialog – so wie heute wollen wir bürgernah durch den Wahlkampf gehen.“

Diskussionen seien in einer Demokratie unheimlich wichtig, findet Baerbock. Eine Stunde lang stand sie Potsdamern Rede und Antwort. Ein bunt gemischtes Publikum quizzte Baerbock gründlich über ihr Wahlprogramm, von Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr bis hin zur stärkeren Aufklärung über LGBTQ-Themen im Schulunterricht.

Pflanzen und Schulranzen

Das neue Wahlbüro ist voller Pflanzen und bunter Tafeln, „sozusagen ein begehbares Wahlprogramm“, sagt Emmendörffer. Doch auch Interaktives ist dabei: Besucher können ihre Vorstellungen und Wünsche für die Zukunft auf einer Kreidetafel und mit Filzstiften hinterlassen, und es sollen montags bis samstags auch jeden Tag Ansprechpartner der Partei vor Ort sein. Weil es die Grünen sind, kündigte Baerbock an, dass Potsdamer ihre Pflanzen vorbeibringen können. „Die gießen wir dann selbstverständlich auch regelmäßig, und nach dem Wahlkampf können Sie sie dann wieder mitnehmen.“

Neben Pflanzen wird das Ladenlokal auch Schulranzen sammeln, sagte die Grünenvorsitzende – diese würden zum Ende des Sommers der Arbeiterwohlfahrt zur Verfügung gestellt. Damit sollen auch die Kinder, deren Eltern keinen glänzend neuen Schulranzen kaufen können, versorgt werden. „Das ist ein Projekt das mir persönlich ganz besonders am Herzen liegt“, so Baerbock.

Selbst vor Ort im Ladenlokal wird Baerbock „eher selten“ sein, sagt sie, schließlich müsse sie einen Wahlkampf in der ganzen Bundesrepublik führen. Doch immerhin käme sie an dem Lokal im Potsdamer Alltag häufig vorbei – „dann werde ich natürlich auch immer reinschauen.“

Von Linus Höller