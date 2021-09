Potsdam

Rund 100 Menschen haben am Mittwoch die erste anonyme Impfaktion in der Stadt Potsdam genutzt. Bereits eine Stunde nach dem offiziellen Beginn der Aktion im Kulturzentrum Freiland an der Friedrich-Engels-Straße bildeten sich bereits Schlangen mit bis zu 30 Impfwilligen auf dem Gelände. Hauptimpfstoff bei der Aktion war „Johnson and Johnson“ – hier reicht für den vollständigen Impfschutz eine Dosis, sodass die Anonymität gewährleistet werden kann. Doch auch Genesene und Erstgeimpfte nutzten das Angebot, die erhielten Moderna oder Biontech.

„Wir können jetzt schon beobachten, dass das Angebot gut angenommen wird. Es gibt also offensichtlich Bedarf“, sagt Peter Melior vom Träger des Freilands Cultus UG. Es richtet sich vorrangig an Menschen ohne Pass oder Zugang zum Sozialsystem – in herkömmlichen Impfzentren riskieren sie aufzufallen. „Aber ich muss mein Bild etwas revidieren“, so Melior, in der ersten halben Stunde habe er bereits beobachtet, dass alle Altersgruppen und Gesellschaftsschichten das Angebot nutzten. Anonymes Impfen bedeute Schutz, aber nicht unbedingt ein Zertifikat. Das könne nur bei Angabe von Namen und Alter ausgestellt werden.

„Eigentlich wollte ich mich nicht impfen lassen“

„Wir hoffen natürlich auch, dass der Ort ’Freiland’ bei manchen mehr Vertrauen erweckt, als es ein herkömmliches Impfzentrum tun würde“, so Melior. Das scheint aufzugehen – „Ich hatte heute zufällig frei und wohne hier in der Nähe“, berichtet ein 23-jähriger berufstätiger Mann: „Eigentlich wollte ich mich nicht impfen lassen aber mittlerweile darf man immer weniger ohne Impfung. Daher finde ich es gut, dass hier einem viel über die Impfung erklärt wird.“

Informiert wird im Freiland in mehr als zehn Sprachen: „Wir haben Aufklärungs- und Anamnesebögen auf Arabisch, Rumänisch, Russisch – alles was eben gebraucht wird“, sagt eine Helferin vom Freiland. Die offiziellen Übersetzungen werden vom Deutschen Grünen Kreuz (DRK) bereitgestellt in Kooperation mit dem Robert-Koch-Institut. Ein 52-Jähriger sagt ganz knapp: „Ich habe keinen Pass. Freunde haben mir von der Aktion erzählt.“

Angereiste aus Kyritz und Argentinien

Eine junge Frau aus Kyritz ist wiederum extra angereist, weil der Einmal-Impfstoff „Johnson and Johnson“ verabreicht wird: „Das gibt es bei uns im Ort nicht und ich will mir meinen Impfstoff aussuchen dürfen.“ Eine 65-jährige Frau aus Argentinien ist mit ihrem erwachsenen Sohn zufällig bei der Aktion: „Meine Mutter ist zu Besuch gewesen, dann haben wir von der Aktion gehört. Da habe ich sie überredet, sich impfen zu lassen.“

Die Impfaktion wurde so gut besucht, dass sie nicht wie geplant um 19 Uhr, sondern erst um 20 Uhr geendet ist. „Wir haben circa 100 verimpfte Dosen, die meisten davon ’Johnson and Johnson’“, sagt Achim Krautvetter vom Freiland – das sind nahezu zwei Drittel der 150 Dosen, die das Deutsche Rote Kreuz mitgebracht hat – sie stellen im Auftrag der Stadt auch das medizinische Personal. „Mit der Menge haben wir nicht gerechnet“, so Krautvetter weiter. Die Aktion bewertet er dennoch erfolgreich: „Wir haben definitiv unsere Zielgruppe erreicht. Anderssprachige Aufklärungsbögen mussten wir im Laufe des Tage mehrfach nachdrucken.“

Von Yunus Gündüz