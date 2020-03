Anordnung vom Gesundheitsamt: 65 Potsdamer in häuslicher Isolation

Potsdam

Wegen der möglichen Infektion mit dem Coronavirus sind in Potsdam 65 Menschen auf Anordnung des Gesundheitsamtes in häuslicher Isolation. Davon stehen 17 Menschen in Zusammenhang mit der am Mittwoch geschlossenen Marienschule in Babelsberg. Das teilt eine Sprecherin der Stadt Potsdam auf MAZ-Anfrage mit.

Alle 65 Menschen sind mit bestätigten Covid-19-Erkrankten in Kontakt gekommen und erfüllen damit die Risikostufe 1 des Robert Koch Instituts. Dafür reicht schon ein direktes, 15-minütiges Gespräch mit einem Erkrankten. Eine sichere Ansteckung bedeutet das höhere Risiko aber nicht.

Vorsichtsmaßnahme, kein Verdacht

Bei der Isolation handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme: „Die Kontaktpersonen in häuslicher Isolation werden jeden Tag angerufen und zu Symptomen befragt“, sagt die Stadtsprecherin. Treten Symptome auf, werden Corona-Schnelltests veranlasst.

In Zusammenhang mit dem Corona-Fall in der Marienschule gibt es unter den 17 Potsdamer und 6 Berlinern, die in Isolation sind, aktuell weder einen bestätigten Coronafall noch einen begründeten Verdachtsfall, heißt es aus der Pressestelle der Stadt.

Der Krisenstab der Stadt Potsdam und des Gesundheitsamtes befinden sich aktuell in der Schlussbewertung des Corona-Vorfalls an der Marienschule. Freitagvormittag soll eine Entscheidung fallen, wann die Schule wieder geöffnet werden soll.

Von Jan Russezki