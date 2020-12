Potsdam

Lange Schlangen vor den Apotheken, besorgte Stimmen von Kunden, ob auch genug Masken vorrätig seien: Am Dienstag, 15. Dezember, trat die Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung in Kraft und nun können sich Senioren ab 60 Jahre sowie Menschen mit Vorerkrankungen drei kostenlose FFP2-Schutzmasken in Apotheken abholen. Der Ansturm war entsprechend groß.

Obwohl die Apotheken die Masken rechtzeitig bestellt hatten, waren die benötigten Mengen nicht schnell genug lieferbar. In der Linden-Apotheke in Babelsberg beispielsweise war das Kontingent an kostenlosen Masken am Dienstag schnell vergriffen, wie Chefin Petra Kulka sagt. Am Vormittag hatte sie noch FFP2-Masken vor Ort, die nächste Lieferung erwartet sie nun für den 18. Dezember. Es müsse also niemand in Panik ausbrechen, laut Bundesgesundheitsministerium haben die Kunden bis zum 6. Januar Zeit, die Masken abzuholen.

Drei Masken im Dezember, 12 im Januar

Das Geld für die erste Bestellung musste die Apotheke zunächst vorstrecken. „Wir wissen aber schon ungefähr für welchen Geldbetrag wir Masken abgeben können“, sagt Kulka. Für die Maskenabgabe bis zum 6. Januar erhalte der Deutsche Apothekerverband ( DAV) einen Pauschalbetrag von 491 Millionen Euro. Verteilt werde das Geld nach den im dritten Quartal abgegebenen verschreibungspflichtigen Arzneimittel, der jeweiligen Apotheke.

Anspruch haben Betroffene im Dezember auf drei und im Januar noch mal auf zwölf Masken pro Person, sagt Kulka. Was sie hingegen nicht genau wisse: Ob bei der Abholung zusätzlich ein Nachweis in Form einer Unterschrift des Kunden oder ähnliches erforderlich ist. Auch um Doppelabholungen zu vermeiden.

Der Ausweis muss vorgezeigt werden

Denn laut Kulka und auch nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums erhalten alle Berechtigten erst im Januar zwei fälschungssichere Coupons für jeweils sechs Masken von ihren Krankenkassen oder ihrer privaten Krankenversicherung. „Diese können sie in zwei klar definierten Zeiträumen im neuen Jahr ebenfalls in den Apotheken einlösen“, heißt es in der Erklärung vom Ministerium. Die Anspruchsberechtigten müssen dann pro eingelöstem Coupon einen Eigenanteil von zwei Euro bezahlen.

Bis zum 6. Januar reicht theoretisch der Ausweis, um das Alter bestimmen zu können. Oder eine Bescheinigung vom Arzt, die Vorerkrankungen, wie chronische Lungenkrankheiten, Asthma, Krebs, Herzinsuffizienz, Diabetes Typ 2 oder eine Risikoschwangerschaft nachweist.

Mehr als 500 Kunden am Dienstag

Insgesamt war der Ansturm am Dienstag auf die Apotheken enorm. Die Potsdamer Ribbeck-Apotheke teilt der MAZ via Instagramnachricht mit: „Wir haben heute schon mehr als 500 Kunden mit FFP2 Masken versorgen dürfen!“ Auch in Teltow war die Nachfrage groß. Wie eine Mitarbeiterin der Apotheke im Teltower Gesundheitszentrum sagt, seien aber sofort Masken nachgeliefert worden. „Für die Teltower sollten eigentlich genug da sein, allerdings kommen viele Kunden auch von außerhalb zu uns.“

Die Kleinmachnower Apotheke am Rathausmarkt gebe deswegen pro Tag nur eine bestimmte Anzahl an Masken heraus, sagt eine Mitarbeiterin: „Wir haben auch schon nach bestellt, im Prinzip ist alles gut.“ Um einen Ansturm mit Schlangestehen zu vermeiden, empfiehlt sie den Kunden eine telefonische Ankündigung.

Wer nicht älter als 60 Jahre ist und keine Vorerkrankungen hat, kann sich die Masken selbst kaufen. Die FFP2-Masken verfügen über einen zertifizierten Filter gegen Coronaviren in Aerosolen. Deswegen sind sie sicherer als herkömmliche Mund-Nasen-Bedeckungen aus Stoff.

Von Sarah Kugler