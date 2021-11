Waldstadt

„Wir dachten, wir wären die Ersten und waren kurz vor elf da, als es losging“, sagt Carmen Klockow, Ortsvorsteherin von Neu Fahrland, am Dienstag um 15 Uhr; da haben sie und ihr Mann schon vier Stunden in der Schlange vor der Waldstadt-Bibliothek zugebracht, die sich ein mal zickzack durch den Innenhof des Verkaufscenters gelegt hat. Eine Mitarbeiterin der Bibliothek versicherte der MAZ, die allerersten hätten schon um acht vor der Tür gestanden.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Carmen Klockow wechselt sich ab mit ihrem Mann und hat am Nachmittag bereits im Asia-Imbiss gegessen, eine große Tasse grünen Tee und zwei Cappuccino getrunken. Bei ihr ist es nach einer Doppelimpfung Zeit zum Boostern, weil ihrem Impfstoff kein halbes Jahr Schutzwirkung zugesprochen wird. Rein altersmäßig wären sie noch gar nicht dran, geht es nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), nur die über 70-Jährigen zu boostern. „Mit meiner Impfung bin ich fast so schutzlos wie ungeimpft“, konstatiert sie. An Präsenzsitzungen der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse nehme sie nicht mehr teil, aber in 13 Tagen tagt der Bauausschuss zu einem Projekt in Neu Fahrland, und da will sie mitreden. „Ein Freund ist Kirchenmusiker in Jerusalem“, erzählt sie: „Der rief aus dem sichersten Land der Welt an; da impfen sie an jeder Ecke. Davon sind wir hier noch Lichtjahre entfernt.“

Nur noch zehn Meter vom Eingang entfernt sind Annedore und Robert von Hoch aus Elsterwerda (Elbe-Elster), unmittelbar an der Grenze zu Sachsen. Ihr Hausarzt boostert nicht, und sie wollen mit den Enkeln zusammen sein. Also nahmen sie die Autofahrt nach Potsdam auf sich. Sie ist 69, er 70. Von der Impfung in Potsdam hatten sie am Flughafen Schönefeld gelesen, wo man auf die Chance von Potsdam verwies.

Auch Ulrike Neuwirth hat sich etwa 10.15 Uhr angestellt und ist nach zwei Stunden schon fast am Ziel. Neuwirth ist 61 und braucht den Booster, weil sie krebskrank ist. „Der Booster ist meine Lebensversicherung“, sagt sie, die ihre Mutter an Corona verloren und deshalb das Bergmann-Klinikum verklagt hat. Dorothea Neuwirth starb mit 84 Jahren, ihr Mann wenig später, im Pflegeheim, auch er an Corona.

Auch Erstimpflinge warten

Aber an diesem Mittwoch stehen durchaus nicht nur Boosterer in der Schlange, die so lang ist, dass am Nachmittag ein zweites Impfteam anrückt und das Impfende von 17 auf 18 Uhr verlagert wird. Drei junge Männer in Handwerkerkluft sind knapp 50 Meter von der Tür entfernt; einer von ihnen ist der Chef einer Fliesenlegerfirma aus Potsdam. Er sei schon zwei Mal geimpft, sagt er, die beiden anderen noch gar nicht. „Die sind aber bei uns die letzten.“ Es gebe bereits Kunden, die die Handwerker nicht ins Objekt oder die Wohnung lassen, wenn sie nicht doppelt geimpft sind.

Potsdam impfte am 10.11. in der Waldstadt Quelle: Julius Frick

Ralf Dammann (67) und seine Frau Petra aus Bornstedt sind wegen chronischer Erkrankungen da. Er ist „stocksauer“, dass die Impforganisatoren nicht gleich ein zweites oder drittes Team dabei haben: „Von Impfmüdigkeit kann man hier ja wohl nicht reden“, weist er auf die Endlos-Schlange. Ihm wäre der jetzige Zeitpunkt zum Boostern egal, aber seine Frau bekommt demnächst eine Therapie, für die das Boostern schon erledigt sein muss, sonst wirkt sie nicht.

Ganz alte Leute dürfen vor

Ein Mann vom städtischen Gesundheitsamt sucht immer wieder hochbetagte Leute aus der Schlange und lotst sie ganz nach vorn. Arno Goreczko-Lies ist 91 und mit seiner Frau gekommen: „Wir können kaum noch stehen! Das ist ein Unding, dass wir Alten uns nicht mal setzen können. Die hätten zwei Schlangen bilden sollen“, findet er, „eine für normale Leute und eine für die Alten.“

Für Carmen Klockow und ihren 77-jährigen Mann endet die Aktion nach Stunden in der Kälte mehr als unbefriedigend. Beiden wird die Impfung verweigert mit dem Hinweis, der sechste Monat nach der Zweitimpfung sei bei ihnen erst am 16. November um. Ihre Forderung, diese Begründung schriftlich zu geben, habe man abgelehnt, sagt Klockow, die selbst Ärztin ist. Stattdessen habe man mit der Polizei und Hausverbot gedroht.

Nach Angaben der Stadt haben sich seit Anfang Oktober fast 1700 Menschen mobil impfen lassen. Für 1121 war es die erste Impfung, 402 Personen haben sich ihre Zweitimpfung abgeholt und 163 Menschen die Booster-Impfung. 54 Prozent der Menschen kamen aus Potsdam, 32 Prozent aus anderen Landkreisen in Brandenburg und sechs Prozent aus Berlin.

Lesen Sie auch Biontech ist der Favorit bei den mobilen Impfaktionen der Stadt Potsdam

Bei rund 1700 Impfungen wurde vor allem Biontech verimpft. 73 Prozent der Geimpften bekamen ihn, 26 Prozent entschieden sich für die Einmal-Impfung mit Johnson & Johnson. Lediglich ein Prozent bekam Moderna.

Es gibt weitere mobile Impfungen: Am Donnerstag, dem 11. November, von 11 bis 17 Uhr, sowie am Freitag von 12 Uhr bis 18 Uhr im Markt Center an der Breiten Straße. Am Mittwoch, dem 17.11., ist von 11 bis 16 Uhr die Zweigbibliothek am Stern dran.

Von Rainer Schüler