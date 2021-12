Innenstadt

Mit der Aktion „Licht des Gedenkens statt Propagandafeuer“ hat das Bündnis „Potsdam! bekennt Farbe“ am Freitagabend der Corona-Toten der Stadt gedacht. Für jeden Corona-Verstorbenen der Stadt haben die Mitglieder des Bündnisses unter Vorsitz von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) vor der Nikolaikirche eine Kerze aufgestellt. Mit den 257 Lichtern wollten sie auch ein Zeichen setzen gegen eine Protest-Aktion auf dem Alten Markt. Beworben hatte die Veranstaltung gegen die Corona-Maßnahmen unter anderem die AfD.

Rund 100 Teilnehmer hatten sich gegen 19 Uhr zu der AfD-Kundgebung unter dem Motto „Zeichen setzen für die Freiheit und gegen Impfpflicht“ versammelt, der Aufruf war vielfach im Messengerdienst Telegram geteilt worden. Der Gruppe gegenüber formierte sich ein Gegenprotest aus ebenfalls etwa 100 Menschen. Der Protest blieb auf beiden Seiten weitgehend friedlich. Da zahlreiche Demonstranten auf Seite der Corona-Protest-Aktion keine Maske trugen, setzte die Polizei die Maskenpflicht auf dem Alten Markt durch.

Protest gegen Impfpflicht – breites Bündnis stellt sich gegen die AfD

Zu den Gegenprotesten hatten zahlreiche Akteure der linken Szene ebenso wie Teile der Stadtpolitik aufgerufen. Zuletzt waren bereits mehrfach mehrere Dutzend Menschen zu unangemeldeten Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen und eine Impfpflicht in Potsdam zusammengekommen – die so genannten „Kerzenspaziergänge“ wurden von der Polizei begleitet und waren friedlich geblieben. In der Stadtpolitik hatten sich die Fraktionen der Linken und der Wählerinnengruppe Die Andere klar positioniert und zu Gegenprotesten aufgerufen.

Linken-Fraktionschef Stefan Wollenberg: „Auf keinen Fall darf diesen Protesten die Straße überlassen werden – sie brauchen deutlichen Widerspruch. Wenn wir dazu schweigen, bestärken wir diese Gruppen nur in der irrigen Annahme, sie sprächen für die Mehrheit der Gesellschaft.“ Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Hagen Wegewitz hatte die Kerzenspaziergänge als „illegale Demonstrationen, die sich schnell radikalisieren“ bezeichnet.

Auf seiner offiziellen Facebook-Seite hatte auch Oberbürgermeister Mike Schubert sein Verständnis für Proteste gegen die Anti-Maßnahmen-Demos ausgedrückt: „Man kann sich mit den geltenden Maßnahmen kritisch auseinandersetzen und bei der Wirksamkeit einzelner Einschränkungen auch unterschiedlicher Meinung sein“, erklärte Schubert, aber dann müsse man ebenso akzeptieren, „dass es Menschen gibt die Ihre Gegenmeinung, also den Standpunkt das Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung nötig sind, dann auch genauso öffentlich kundtun.“

„Keine klare Abgrenzung von diesen gewaltbereiten Teilen“

Ihm bereite Sorge, wer sich da gemeinsam gegen Maßnahmen einsetze. „Bei den Demonstrationen gegen die Maßnahmen sind eben nicht nur Menschen dabei, die den Dialog wollen. Sondern auch solche, die Corona leugnen oder mit Aufmärschen vor Häusern von Politikerinnen versuchen, einzuschüchtern oder zu Gewalt gegen staatliche Institutionen und andere Menschen aufrufen. Es gibt solche, die gegen das Demonstrationsrecht verstoßen und Polizisten angreifen und dafür noch Jubel ernten. Wenn es bei den Demonstrantinnen und Demonstranten keine klare Abgrenzung von diesen gewaltbereiten Teilen gibt, ist ein Dialog schwer“, so Schubert.

Das Bündnis "Potsdam bekennt Farbe" bildete ein Herz aus Kerzen auf der Treppe der Nikolaikirche. Quelle: Bernd Gartenschläger

Mike Schubert war auch selbst am Alten Markt zugegen: Der Oberbürgermeister nahm an der Gedenkveranstaltung in der Nikolaikirche für die Corona-Toten teil. „Diese Kerzen leuchten aus Respekt vor den Toten dieser Pandemie. Sie zeigen, dass wir Menschen zusammenhalten, wenn großes Unglück über unser Land kommt. Die Kerzen sind ein Symbol der Liebe und der Menschlichkeit“, so Schubert. „Damit setzen wir ein Zeichen gegen die heutige Propaganda-Veranstaltung und die Vereinnahmung des Symbols der Kerzen durch Rechtspopulisten.“

Andreaskreuz gegen Impfpflicht

Diese wiederum wollten ihrerseits ein Zeichen setzen, wie Veranstaltungsanmelder Dennis Hohloch (AfD) erklärt. „Wir formen gemeinsam ein Andreaskreuz als Zeichen gegen die Impfpflicht“, so der rechtspopulistische Politiker, „die Impfung hält nicht, was uns versprochen wurde, Ungeimpfte werden ausgegrenzt.“ Hohloch kritisierte die Corona-Politik der Landesregierung und beklagte, dass Schülerinner und Schüler durch die Maßnahmen in Depressionen gestürzt würden. Am Montag soll es in Potsdam erneut eine Anti-Corona-Demo geben.

Von Saskia Kirf