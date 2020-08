Innenstadt

Mehr als 500 Menschen haben am Samstagnachmittag an einer antirassistische Demonstration in der City von Potsdam teilgenommen. Nach einer Auftaktkundgebung am Luisenplatz zog die Menge mit einem Zwischenstopp am Militärwaisenhaus zum Landtag.

Sechs Monate nach dem Anschlag in Hanau mit neun Toten war die Demonstration ein Zeichen der Solidarität mit den hinterbliebenen Angehörigen und Freunden und mit allen Flüchtlingen, die Schutz suchen in Deutschland. Sie knüpfte an die weltweiten BlackLivesMatter-Proteste an. Augerufen hatten verschiedene migrantische Organisationen und antirassistische Gruppen, darunter Women in Exile e.V., „Refugee Radio Potsdam“, Seebrücke Potsdam und die Opferperspektive Potsdam.

Protest gegen Rassimus in Potsdam Quelle: Rainer Schüler

Seit der deutschen Wiedervereinigung wurden in Deutschland nach Angaben der Veranstalter mindestens 208 Menschen aus rassistischen Motiven getötet. Dafür machten zahlreiche Redner nicht nur Einzeltäter sowie rechtsnationale bis neofaschistische Gruppen verantwortlich, sondern auch die deutsche Polizei und staatliche Behörden.

Judith Porat von der Opferperspektive Potsdam erklärte der Anschlag des Einzeltäters von Hanau sei „nicht aus dem Nichts gekommen“, rechter Terror wie dieser habe leider Kontinuität in Deutschland. Immer mehr Migranten sorgten sich um ihre eigene Sicherheit und die ihrer Familien. Dass Flüchtlinge zu Corona-Zeiten in Quarantäneunterkünfte gesperrt werden, sei „struktureller Rassismus“ staatlicher Behörden. Die Unterkünfte in Sammellagern würden zur Corona-Falle; die Menschen dort bräuchten endlich eigene Wohnungen.

Antirassistische Demo in Potsdam: Mehr als 500 Menschen zogen vom Luisenplatz zum Landtag. Quelle: Rainer Schüler

Ferath Kocak aus Berlin-Neukölln hielt eine hochemotionale, wütende Rede. Er und seine Familie seien nur knapp einem Brandanschlag von Neonazis entkommen, die ihn über ein Jahr lang mit Rückendeckung polizeilicher Ermittler ausgespäht hätten. Am Zwischenstopp Militärwaisenhaus berichtete Lutz Boede, Geschäftsführer der Stadtverordnetenfraktion Die Anderen und Mitglied der „Polizeikontrolle Potsdam“ über schwere polizeiliche Übergriffe Bernauer Polizisten auf frühere vietnamesische Vertragsarbeiterinnen der DDR; er sprach von Schläger, erpressten Geständnissen, sexuellen Übergriffen, Vergewaltigungen und Scheinhinrichtungen. Nach 180 Prozesstagen haben man nur vier Polizisten zu Bewährungsstrafen verurteilt und vom Dienst suspendiert. Das sei bis heute kein Einzelfall; polizeiliche Übergriffe von Polizisten gegen Flüchtlinge seien häufig und würden nie wirklich aufgeklärt.

Auch auf der Abschlusskundgebung am Landtag wurden mehrfach die Polizeibehörden des Rassimus beschuldigt. Der Angriff von Hanau sei keiner auf die gesamte deutsche Gesellschaft gewesen, sagte ein Sprecher, sondern auf eine Gruppe Ausländer, von denen der Täter glaubte, „dass sie nicht hierher gehören.“

